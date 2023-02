Iată ce notează Cozmin Gușă în editorialul său:

"Actualul președinte ales în septembrie 2022, Alexandru Hălăucă, declară așa: ”Nici eu nu îmi pot închipui ce se va întâmpla mâine (azi, n.r) la Adunarea Generală, pentru că domnul ministru Eduard Novak a încărcat orice lege, orice ordonanţă, orice statut sau regulament, absolut tot. În primul rând, noi, federaţia, nu am fost invitaţi, am auzit de această Adunare Generală extraordinară de la anumite structuri sportive care au fost invitate, pentru că nu toate au fost invitate. Iar, conform statutului federaţiei, o adunare generală extraordinară nu poate fi convocată decât în trei situaţii: de preşedinte, de două treimi din Biroul Federal sau de o treime din cluburile cu drept de vot. Şi niciuna dintre aceste situaţii nu o avem în momentul de faţă. În plus, orice adunare generală trebuie prezidată, dacă preşedintele şi niciunul dintre vicepreşedinţi nu sunt, de către secretarul general. Iar în momentul de faţă, secretarul general este angajat pe perioadă nedeterminată, este ordonator de credite, ţine legătura cu instituţiile, ca şi preşedintele. Noi nefiind invitaţi, vom încerca să intrăm, dar eu cred că nu vom fi lăsaţi. Repet, noi am aflat de această adunare generală de la anumite structuri sportive”.

Plângerea penală îi vizează pe ministrul Eduard Novak, directorul direcţiei juridice, Vicenţiu Dacian Stan, şi delegatul Ministerului Sportului la Federaţia Română de Hochei pe Gheaţă, Cristian-Marius Sandu, şi are ca obiect acțiunea de suspendare a Adunării Generale de alegeri din 15 septembrie, respectiv convocarea de către minister a unei Adunări Generale Extraordinare, la care nu au fost chemaţi reprezentanţii federaţiei, ambele acțiuni ale Ministerului fiind dovedit nelegale.

Povestea cu hocheiul românesc, umilit în ultimii ani de către reprezentanții UDMR coordonați de către Tanczos Barna o știți, au fost nenumărate știri de presă, neurmate însă de necesarele acțiuni administrative, udemeriștii și-au câștigat liniștea legat de subiect negociind prin diverse concesii guvernamentale pe care le-au făcut la schimb colegilor din PSD și PNL. În cazul specific, s-a ajuns la această Adunare Generală ilegală printr-un șir de încălcări de lege girate de către ministrul Novak și cuprinse în plângerea penală, încălcări pe care colegii de la hochei le-au semnalat în ultimele luni până și în fața Comisiilor Parlamentare de resort, însă nu li s-a dat atenție, mai precis au fost ascultați și ignorați, deci batjocoriți, exact de către cei responsabili de rezolvare, pesediștii și peneliștii ce ascultă imnul național cu mâna la inimă.

Alte detalii semnificative sunt că FRHG a fost condusă în trecut chiar de către Tanczos Barna, ministrul ce asistă la meciurile naționalei costumat în secui, ce-a lăsat federația cu o datorie de peste 1 milion de euro. Conducerea ulterioară nu doar că a plătit datoria, dar a administrat bine federația și are azi economii de cca 500000 RON, bani cu care poate plăti pregătirea și participarea la competiții. Suma e importantă și pentru cei ce vor să preia abuziv conducerea azi, și să administreze treburile în mod evident după criterii etnice, mai ales că Viktor Orban tocmai le-a tăiat finanțarea dedicată prin ONG-uri ce foloseau banii ungurești în sportul românesc.

La Adunarea de azi vor participa cluburile conduse de etnici maghiari, plus un club din Suceava ce este subordonat direct ministerului, și încă un club din Galați, condus de către un român, ce s-a înscris în UDMR tocmai pentru ca să poată căpăta funcția. Nici nu contează că nu au cvorum, se prevede prin Regulament că se poate relua votul după 1-2 ore, iar deciziile se vor valida cu cei prezenți. Românii ce conduc de drept azi hocheiul au așteptat zadarnic decizia justiției ce-ar fi trebuit să blocheze simulacrul coordonat de Novak, același ministru ce a batjocorit și celelalte Federații sportive prin recenta alocare de fonduri, discreționară și ilegală, așa cum s-a tot demonstrat în ultimele zile.

Suntem mai mulți președinți de federații naționale ce suntem solidari cu colegii de la FRHG, iar acest lucru va fi și mai vizibil în zilele următoare. Dacă tot se discută etnic, deși este ilegal și nimeni nu-și dorește asta, le zic și eu ”Bună dimineața!” lui Nicolae Ciucă și lui Marcel Ciolacu, reprezentanții românilor la guvernare, și le solicit să analizeze și să intervină în mod corect, echilibrat, dar eficient, ca să putem evita o luptă viitoare care nu doar că e posibil să distrugă un sport popular și prestigios, dar poate deveni un motiv întemeiat pentru agitații etnice ce vor degenera în mod periculos!"