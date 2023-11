„Reacția lor de la cap la coadă e o prostie. Eu, cunoscându-i personal pe toți cred ca i-a luat frica rău, în condiții de stres sigur ca sunt in stare sa reclame la CNA și să-l șantajeze pe Liviu Alexa, spunându-i că au probe despre el.

Mai introduc în scenă un personaj. Florian Coldea e unul dintre cei care au uzufructat sau beneficiat de avantaje financiare și nu numai din partea acestui grup Digi. Oameni care țin la noi la Clubul de presă ne-au dezvăluit , tot în siajul acestui scandal, că, de fapt, arestarea fraților Caran de astăzi, pare că n-are legătură cu subiectul, dar are. Pentru că cel vizat este de fapt Florian Coldea, potrivit surselor apropiate anchetei.

Au spus că 6 milioane de euro cel puțin din cei 15 milioane anchetați că ar fi spălați, o parte dintre ei, o parte rulați de cămătarii Caran, provin de la Florian Coldea care le-ar fi furnizat această cantiate de cash, ca să o înmulțească, ulterior să o spele la sfaturile unor prieteni comuni, între Carani și Coldea, nu le dau numele dar spun ca amândoi sunt ardeleni, unul e patron de echipă de fotbal, altul politician. Așa a ajuns Florian Coldea în combinație cu frații Caran.

„Dl Neluțu Varga...”, a completat Anca Alexandrescu.

„Ei nu mai au ce să facă Realitatății . Cum adică să retragi licența? Pentru ce? Pentru o dezbatere TV? Arată ca au fost atinși într-un punct moale. E legat de tranzacția asta cu 2 milioane de abonați. Dar punctul moale este legat de combinațiile transnaționale care duc în Ungaria, poate duc la Moscova, poate duc în Spania și la dezvăluirile promise legate de transferurile de bani, oneroase, anchetate de Consiliul Concurenței si apoi DNA, o să fie o mare problemă.

Pornind de la ancheta despre Telekom, s-a ajuns de fapt în altă parte, de aici vine toată disperarea lor.

Cred că au sunat pe toată lumea peste tot în București astăzi, de la oameni din guvern, din seriviile secrete până la oameni din presă ca să încerce să facă cineva ceva Ce au facut oamenii sunați de ei? Ne-au sunat pe noi”, a mai spus Cozmin Gușă, la Culisele statului paralel.

„Orlando Nicoară e cel care le-a fost băgat pe gât. El nu era la inceput in această combinație. Era doar A. Tomșa. Era sfătuit de Vasile Dîncu pe care-l considera un mentor. Și Nicoara a venit in această combinatie dupa ce a trecut pe la DNA dupa care Adrian Sîrbu a fost arestat. Nicoară a devenit un om de încredere și a fost furnizat. A. Tomșa nu-l stia pe Nicoară, înainte de a-l prelua ca acționar minoritar in această combinație. Atunci putem sa intelegem cum se dau întotdeauna niste calauze, ghizi sau niste pioni din interior, ca probabil asta o fi fost rolul lui, iar eu văd acest comunicat de amenințare la adresa lui Liviu Alexa și Realitatea PLUS realizat de O. Nicoară”, a mai spus Cozmin Gușă.

Cozmin Gușă a comentat și de ce nu s-a sesizat până în prezent șeful Consiliului Concurenței în legătură cu o posibilă situație de monopol al RCS-RDS pe piață.

„Bogdan Chirițoiu (șeful Consiliului Concurenței, n.r.) face parte din acea structură a statului paralel care a protejat acest gen de afaceri. Afaceri care nu merg bine din punct de vedere financiar, de aici și necesarul de creditare până la un miliard și jumătate care nu justifică investițiile, ci pierderile.

De aici atacarea unor oameni care nu au fost în relații bune cu statul paralel, distrugerea lor , al afacerilor, peste tot a jucat Consiliul Concurenței. Consiliul Concurenței s-a seiszat doar la comandă și la comandă a și tăcut. Să discutăm despre piata de energie și ce trebuia să facă dl B. Chirițoiu acolo sau de ceea ce se întâmplă pe piata de retail? Fel de fel de achizitii, monopoluri .

B. Chirițoiu este cel care a răspuns comenzilor celor care au calarit entitatea numită Digi.

Vorbim de Teszari, a fost un judokan bun, a fost un tip bun, nu s-a remarcat ca Sebastian Ghiță la vreo olimpiadă de matematică sau în altă parte. Însă a fost un foarte bun executant. (...) Dacă ne uităm la afacerea Digi, atunci el e o interfață, dacă ne uităm la cealaltă afacere, probabil că este un interpus”, a concluzionat Cozmin Gușă.