Încep să se miște lucrurile în megadosarul ROMPREST, după ce s-a dispus începerea urmăririi penale împotriva conducerii companiei. Procurorii spun că prejudiciul in dosar este unul uriaș - aproape un miliard de lei. Vizați, spun surse Realitatea Plus, sunt Bogdan Adimi, Sorin Velicu și Cosmin Fodoroiu. Acuzațiile ar fi de înșelăciune, abuz in serviciu, evaziune fiscală și grup infracțional organizat. Suspect in dosar, spun surse apropiate anchetei, este și Andrei Dracea, unul dintre principalii acționari si cel care ar fi condus și grupul infracțional organizat.