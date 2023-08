Vă dați seama cam ce senzație am avut zilele trecute când am văzut poziționările moralizatoare și ”pedagogice” ale acestui individ Cîțu, cel ce a cheltuit aiurea (și ilegal!) miliarde de euro pentru vaccinurile pe care acum le distrugem, și care activează încă pe post de senator PSD

și nu se află în pușcărie doar pentru că o are la mână pe Ursula von der Leyen, cea care i-a impus achiziția de vaccinuri.

L-am auzit pe Cîțu spunând deunăzi, printre înjurăturile la adresa lui Ciolacu, și că el n-a primit semnale publice negative despre cheltuielile excesive ale statului român, că dac-ar fi primit s-ar fi sesizat, și mi-am amintit că în ianuarie 2021, când Cîțu era prim-ministru, am scris despre ”SALARIILE DE LA STAT EXPLODEAZĂ BUGETUL. SPORURILE AFERENTE ÎL VOR ȘI ÎNGROPA”, era o postare pe facebook ce-a fost preluată de mai multe site-uri de știri, apoi am făcut câteva emisiuni la tv și radio, am încercat să țin subiectul în atenția publică câteva zile. Ca și alte subiecte importante, dar nepopulare, și acesta a fost ignorat (inclusiv de către PSD-ul lui Ciolacu, ce azi e la ananghie tocmai din cauza acestor cheltuieli

habotnice!). Și pentru a demonstra minciuna lui Cîțu, dar mai ales pentru a oferi informații utile dezbaterii publice din aceste zile, reiau aici textul postării și tabelele aferente, ce marchează veniturile uriașe de la stat, atenție, de acum trei ani, azi e clar că acestea sunt mai mari.

”26 ianuarie 2021

SALARIILE DE LA STAT EXPLODEAZĂ BUGETUL. SPORURILE AFERENTE ÎL VOR ȘI ÎNGROPA!

N-am lucrat niciodată în vreo instituție de stat și operam mereu cu ideea că cei care lucrează acolo or avea salarii mici sau cel mult decente, dar că preferă munca de bugetar datorită siguranței locului de muncă. Într-o economie mai degrabă neperformantă, cum a fost cea a României în ultimii ani, nici n-ai cum să-ți permiți, dacă ești responsabil, să dai altfel de salarii pentru munca la stat, decât relativ mici.

Așa credeam până zilele trecute când, curios fiind de motivația grevelor anunțate de bugetari pe motivul înghețării salariilor, l-am rugat pe un amic jurnalist să mă informeze despre nivelul salariilor în instituțiile statului român. Când mi-a trimis datele, l-am rugat să mai verifice o dată, i-am zis că poate or fi câștiguri trimestriale. Omul a râs amar și mi-a zis că sunt salariile aferente lunii noiembrie 2020.

Vă anexez și eu tabelele pe care le-am primit, unde nu veți găsi NICIUN SALARIU MEDIU MAI MIC DECÂT ECHIVALENTUL A 1500 de euro pe lună, fiind instituții unde bugetarii sunt plătiți și cu peste 5000 de euro pe lună, venituri medii brute. Nu mai subliniez nimic în plus, vă asigur însă că în mediul privat românesc, pe care-l cunosc bine, nu există asemenea salarii medii, oricât de performante ar fi companiile respective.

Aceste salarii ar fi trebuit publicate, dacă nu anual, măcar înaintea fiecărui rând de alegeri, pentru ca să ne dea posibilitatea nouă, CELOR CE PLĂTIM PRIN TAXE ACESTE SALARII, să decidem dacă mai votăm sau nu pentru parlamentari și primari/consilieri care-au decis așa-ceva.

Dacă mai poate fi o surpriză negativă-n plus la asemenea sume, vă zic că e cea a SPORURILOR SALARIALE inventate pentru „te miri ce” pentru bugetari, de la statul pe scaun ce dăunează coloanei vertebrale, până la cheltuieli de vacanță asigurate pentru salariat și întreaga sa familie, să se relaxeze bine, înainte să se decidă să voteze cu cei care guvernează și le-au asigurat asemenea „pleașcă”! Într-o statistică internă a guvernului, există și sporuri care dublează salariul (!), iar într-un calcul comparativ între 2016-2020, aceste sporuri salariale au crescut și cu 200% în 4 ani!!! Altă cifră indică faptul că doar aceste sporuri sunt echivalentul a cca 2% din deficitul bugetar actual. Nimic de comentat în plus nici aici. Puteți continua voi raționamentele, adăugând eventual categoriile de la stat ce se pensionează la 45 de ani, urmând ca să le plătim pensia grasă câteva zeci de ani de acum înainte!

Desigur că v-ați enervat tare, dar din motive diferite, depinzând din care categorie faceți parte. Nu-i rău că v-ați enervat! Dar trebuie s-o faceți chiar mai tare și aplicat, gândindu-vă că această povară va pune la pământ în scurt timp bugetul României, și când vă veți trezi va fi prea târziu. Iar colegilor din presă le sugerez să ceară oficial datele complete de salarizare, pentru că ele trebuie cunoscute public atâta vreme cât aceste salarii sunt plătite din banii colectați din taxele pe care le plătim lunar. Pentru că altfel, plata pensiilor părinților sau bunicilor voștri va deveni imposibilă, indiferent de ce împrumuturi va mai antama guvernul CÎȚU, amanetând practic pe termen lung activele din economia românească. Asta e valabil doar în cazul în care preferați ADEVĂRUL. Dacă nu-l preferați, vă rămâne să așteptați scufundarea spectaculoasă, dar să fiți conștienți că sunteți asemenea pasagerilor de pe TITANIC, iar în condițiile internaționale actuale, în mod sigur nu se va organiza nicio acțiune de salvare, ci doar una de preluare a activelor naționale profitabile!”

Tabelele veniturilor la stat din noiembrie 2020: