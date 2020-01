Cotația aurului a atins, luni, cel mai înalt nivel

Pe piata spot, pretul aurului a urcat pana la 1.579,72 dolari uncia, cel mai ridicat nivel de dupa luna aprilie 2013. Pretul paladiului a atins recordul de 2.020,18 dolari uncia, iar cotatiile la argint si platina au crescut si ele.

"Geopolitica este pe primul plan", spune Benjamin Lu, analist la Phillip Futures.

"Tensiunile dintre Iran si SUA au escaladat si asta a dus la cresterea pretului la aur", a adaugat analistul.

Presedintele Donald Trump a amenintat cu sanctiuni severe impotriva Irakului duminica, dupa ce parlamentul irakian a cerut trupelor americane sa paraseasca teritoriul sau. De asemenea, presedintele american a amenintat din nou Teheranul cu "represalii majore" in cazul unui atac iranian asupra instalatiilor americane din Orientul Mijlociu, ca raspuns la eliminarea de catre SUA a generalului Qassem Soleimani. In replica, Iranul a anuntat duminica o noua diminuare a angajamentelor asumate prin acordul nuclear international incheiat in 2015, renuntand si la ultima restrictie din acest acord pe care inca o mai respecta, si anume limitarea numarului de centrifuge.

Aversiunea fata de risc a pietelor financiare sta in spatele cresterii pretului la aur, care este vazut ca o investitie sigura in perioade de incertitudine politica si financiara.

"Daca aurul trece de nivelul de rezistenta de 1.585 dolari pentru o uncie, va ajunge la un nou nivel psihologic de 1.600 de dolari", a spus Benjamin Lu.