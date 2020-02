Coronavirus Italia - Creștere alarmantă - 79 de cazuri, 2 morți, 12 orașe izolate, peste 50.000 de oameni în carantină

Măsuri extreme în Italia pentru a combate răspândirea celui mai mare focar de coronavirus din Europa. Numărul îmbolnăvirilor crește în ritm accelerat. A ajuns la 79 în condițiile în care ieri dimineață erau 20. Autoritățile italiene au confirmat primele cazuri la Torino și Roma.

Până acum doi cetățeni italieni au murit din cauza virusului. Peste 12 orașe din regiunile nordice ale Lombardiei și Veneto sunt în carantină. Vorbim despre aproximativ 50 de mii de oameni. Aceștia nu au voie să părăsească zona, cu excepția cazurilor în care li s-a acordat permisiunea specială. Școlile au fost închise iar activitățile sportive interzise, inclusiv câteva meciuri de fotbal din Serie A, programate pentru azi. Pe străzi au fost suplimentate forțele de ordine astfel încât măsurile luate de autorități să fie respectate. La nivel global, virusul ucigaș a ucis 2.458 de oameni. 17 au fost înregistrate în afara Chinei Continentale. În toată lumea sunt peste 78 de mii 570 de oameni infectați.

MAE reiterează că cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Roma: +390683523358; +390683523356; +390683523369, +390683523371, +390683523374, +390683523352; +390683523344, Consulatului General al României la Milano: +39 0240098207, +39 0240074018 şi Consulatului General al României la Trieste: +39 040 411 652, +39 040 452 8136, +39 040 416 350, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanenţă.



Cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi numărul de telefon de permanenţă al Ambasadei României la Roma: +393451473935, respectiv al oficiilor consulare la Milano: +39 366108 1444 şi Trieste: +39 340 8821688.

Dorin Pârvulescu, un român din Italia a vorbit despre situația din Italia. El locuiește chiar în zona Padova unde au fost înregistrate cazuri de coronavirus. Românul mărturisește că preferă să rămână în Italia pentru că se simte mai protejat de autorități decât în România.

"In decurs de 2 zile toata lumea este putin panicata. Toata lumea isi ia masuri de precautia, se vede ca s-a schimbat ceva. Deocamdata nu se resimte foarte puternic ceea ce se intampla pentru ca a fost weekend nu s-a mers la serviciu si nici la scoli. Nu se stie cate vor fi inchise. Au fost multe activitati anulate, de exemplu e perioada carnavalului si nu se mai face. Multe lucruri cu care ei sunt invatati nu se mai fac: chiar la biserica, acel semn de pace cu strangere de mana nu se mai face pentru ca vor sa previna raspandirea Coronavirus cat mai mult.

Deocamdata nu stim care scoli vor fi inchise. Dar stim ca in comunele apropiate de Padova deja sunt inchise mai multe scoli, magazine. In zona mea nu se aude inca nimic, insa situatia a evoluat foarte repede si ne asteptam sa se schimbe lucrurile repede. Numarul tot creste, nu ne sperie atat de tare, avem un sistem sanitar pus la punct destul de bine. Lumea e constienta de gravitatea virusului dar nu este acea panica.

Nici nu stiu la ce sa ma gandesc: e mai bine sa ma intorc in Romania unde nu avem nici un minim garantat din partea spitalelor? Sunt aici in Italia si am tot ce imi trebuie si daca se intampla ceva sunt mult mai bine protejat. Ne gandim la raul cel mai mic", a declarat Dorin Parvulescu la REALITATEA PLUS.