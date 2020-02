Coronavirus Italia - Câți români sunt prinși în localitățile izolate din Italia. Orban a dezvăluit cifrele

Cifrele sunt impresionante: peste 8000 de romani se afla chiar in localitatile italiene izolate, insa in regiunea de risc Lombardia dar si Veneto se regasesc in jur de 200.000 de romani. Riscurile sunt foarte mari in acest moment pentru tara noastra, conform declaratiilor lui Ludovic Orban.

Premierul a facut un apel catre toti romanii din acele zone sa nu se deplaseze catre Romania decat daca este strict necesar.

Ludovic Orban și-a exprimat părerea despre coronavirus înainte de ședința plenului reunit pentru acordarea votului de învestitură a noului Executiv. Premierul desemnat a precizat, luni, că nu sunt cazuri de coronavirus în România. Totodată, a făcut un apel la calm, solicitând oamenilor să acorde credibilitate doar informațiilor din surse oficiale.

”Nu este niciun caz diagnosticat cu coronavirus, niciun cetăţean român nu este infectat. Autorităţile lucrează de două luni de zile organizat. Situaţia din Italia trebuie să determine creşterea numărului de intervenţii – practic Guvernul şi toate instituţiile implicate îşi fac datoria (...) Cer cetăţenilor să ia informaţii numai din surse oficiale, să facă abstracţie de diferitele categorii de informaţii care sunt date pe surse, să urmărească toate comunicările oficiale. (...) În momentul de faţă suntem bine organizaţi, suntem extrem de mobilizaţi în a lua toate măsurile care se impun în astfel de situaţii”, a afirmat Ludovic Orban, într-o conferință de presă, înainte de aflarea votului pentru învestirea noului Guvern.

De altfel, acesta a explicat că spitalele sunt pregătite pentru diagnosticare, iar informaţiile concrete vor fi date de Ministerul Sănătăţii.

„Noi ne întâlnim periodic, avem măsuri pe care le luăm în funcţie de situaţiile pe care le apar. În ceea ce priveşte stocurile de materiale, de substanţe, de echipamente, ştiţi că în general în depozite stocurile erau egale cu zero, am adoptat o ordonanţă de urgenţă înainte de moţiunea de cenzură tocmai cu obiectivul de a achiziţiona ceea ce e necesar pentru prevenirea şi combaterea coronavirusului, pe măsură de găsi furnizori achiziţionăm în regim de urgenţă tot ceea ce este necesar”, a mai adaugat liberalul.

Acesta a precizat că termoscannerele necesare Aeroportului Henri Coandă sunt în curs de achiziţionare, procedura fiind în desfăşurare.

Orban a afirmat că a dat „semnalul” încă de săptămâna trecută pentru accelerarea procedurii, dar sunt prevederi legale care trebuie respectate în acest sens. Totodată, premierul desemnat mai spune că ţine legătura cu oficialii români detaşaţi în Italia dar cu oficialii italieni.

„Mesajul pe care l-am dat a fost să respecte deciziile autorităţilor din Italia. Al doilea mesaj pe care l-am dat a fost să evite, pe cât posibil, deplasarea către România. Aici este o chestiune de responsabilitate individuală, atâta timp cât autorităţile din Italia au recomandat izolare al domiciliu, toţi cetăţenii români trebuie să respecte aceste decizi şi recomandări ale autorităţilor din Italia”, a mai declarat Ludovic Orban.

Liberalul i-a acuzat pe ceilalți politicieni că au politizat subiectul coronavirus, speriind cetățenii.

”Este o lipsă de responsabilitate să politizezi acest subiect, speriind cetățenii, folosindu-te de această temă”, a transmis premierul desemnat.