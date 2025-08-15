Ar fi vorba de 800 de angajați din cadrul MAI care s-au pensionat în perioada 2020-2024 și care sunt chemați în sala de judecată chiar de către instituția care a aprobat cererile de pensionare.
Vorbim despre o lege din 2020 care permitea cumpărarea de vechime a muncii. Aproape 800 de angajați din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență, dar și polițiști din mai multe instituții au cumpărat vechimea în muncă și s-au pensionat mult prea devreme.
În realitate, spun unii șefi din MAI, au constat că le legea a fost interpretată greși și că se referea în special la angajații care au atins vârsta de pensionare.
De cealaltă parte, sindicaliștii din poliție sunt nemulțumiți și susțin că legea a fost respectată.
Au fost deschise mai multe dosare în instanță. Rămâne de văzut ce vor decide magistrații și când se vor judeca aceste dosare.
Controale la MAI! Sute de polițiști, pensionați ilegal: cum s-a ajuns la această situație și ce spun oamenii
Scandal în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Sute de angajați au ieșit la pensie anticipat folosind acte medicale care i-a declarat inapți pentru muncă. Acum sunt daţi în judecată de casa de pensii a instituţiei după ce au ieșit mai devreme din activitate.
