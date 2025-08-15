Controale la MAI! Sute de polițiști, pensionați ilegal: cum s-a ajuns la această situație și ce spun oamenii

Controale la MAI! Sute de polițiști, pensionați ilegal: cum s-a ajuns la această situație

Scandal în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Sute de angajați au ieșit la pensie anticipat folosind acte medicale care i-a declarat inapți pentru muncă. Acum sunt daţi în judecată de casa de pensii a instituţiei după ce au ieșit mai devreme din activitate. 

Ar fi vorba de 800 de angajați din cadrul MAI care s-au pensionat în perioada 2020-2024 și care sunt chemați în sala de judecată chiar de către instituția care a aprobat cererile de pensionare.

Vorbim despre o lege din 2020 care permitea cumpărarea de vechime a muncii. Aproape 800 de angajați din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență, dar și polițiști din mai multe instituții au cumpărat vechimea în muncă și s-au pensionat mult prea devreme.

În realitate, spun unii șefi din MAI, au constat că le legea a fost interpretată greși și că se referea în special la angajații care au atins vârsta de pensionare.

De cealaltă parte, sindicaliștii din poliție sunt nemulțumiți și susțin că legea a fost respectată.

Au fost deschise mai multe dosare în instanță. Rămâne de văzut ce vor decide magistrații și când se vor judeca aceste dosare.