Ar fi vorba de 800 de angajați din cadrul MAI care s-au pensionat în perioada 2020-2024 și care sunt chemați în sala de judecată chiar de către instituția care a aprobat cererile de pensionare.



Vorbim despre o lege din 2020 care permitea cumpărarea de vechime a muncii. Aproape 800 de angajați din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență, dar și polițiști din mai multe instituții au cumpărat vechimea în muncă și s-au pensionat mult prea devreme.



În realitate, spun unii șefi din MAI, au constat că le legea a fost interpretată greși și că se referea în special la angajații care au atins vârsta de pensionare.



De cealaltă parte, sindicaliștii din poliție sunt nemulțumiți și susțin că legea a fost respectată.



Au fost deschise mai multe dosare în instanță. Rămâne de văzut ce vor decide magistrații și când se vor judeca aceste dosare.