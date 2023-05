Controale la companiile feroviare: ANPC a dat amenzi de aproape 700.000 de lei

În minivacanța de 1 Mai, fiind liber și mai relaxat în gândire, am decis ca în următoarele luni din 2023 să-mi consum energia editorială și pentru a scrie două cărți, din care prima va fi dedicată descrierii ”geopoliticii dezordinii” implementată în secolul XXI și a consecințelor acesteia pentru viețile oamenilor de pe planetă, iar a doua va prezenta candidații potențiali de la alegerile din 2024, sub forma unei scurte sinteze de istorie recentă a României. Schițând planul de lucru, am început să iau notițe și să revăd cele două cărți pe care le-am publicat acum 12-13 ani, ”Imperialism în postcomunism. Geopolitica dezordinii în fostul lagăr socialist.” (Editura Adevărul, 2011), respectiv ”Un ospiciu numit România. Cronica unui eșec premeditat.” (Editura Tritonic, 2010).