Partidul Social Democrat a constatat că în fluturaşii editaţi şi distribuiţi de partenerul său, PNL, cu privire la majorările de pensii din 2024, "s-a strecurat o nefericită eroare".



"PSD constată că în fluturaşii editaţi şi distribuiţi de partenerii de la PNL cu privire la majorările de pensii din 2024 s-a strecurat o nefericită eroare. Pentru corecta informare a cetăţenilor, PSD face precizarea că în anul 2021, cu PNL şi USR la guvernare, punctul de pensie 'a crescut' cu 0% (ZERO la sută). În realitate, majorarea la 1.586 de lei, care în fluturaşul PNL apare în dreptul anului 2021, a avut loc în ianuarie 2022, când ministrul Muncii era un reprezentant al PSD", precizează social-democraţii într-un comunicat de presă.



Potrivit sursei citate, conform datelor disponibile pe site-ul Casei Naţionale de Pensii, în perioada 2016-2023, punctul de pensie s-a majorat după cum urmează: "ianuarie 2017 - 917,5 lei - plus 5,3% - PSD, iulie 2017 - 1.000 lei - plus 9% - PSD, iulie 2018 - 1.100 lei - plus 10% - PSD, septembrie 2019 - 1.265 lei - plus 15% - PSD, septembrie 2020 - 1.442 lei - plus 14% - PNL, ianuarie 2021 - 1.442 lei - 0% - PNL, ianuarie 2022 - 1.586 lei - plus 10% - PSD, ianuarie 2023 - 1.785 lei - plus 12,5% - PSD, ianuarie 2024 - 2.032 lei - plus 13,8% - PSD".