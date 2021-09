Primele postari ale celor din județul Constanța au fost sâmbătă seara. Este vorba de o doamnă care a întrebat de unde vine mirosul de-afară și unde poate să facă o sesizare.

Constănțenii sunt terorizați de mirosul care a cuprins mai multe cartiere din apropiere de comuna Valu lui Traian.

„Am crezut ca e ceva de la canalizare, dar mirosul era din ce in ce mai puternic”, spune un bărbat din Constanța. La fel și o femeie: „Am observat si eu ca e un miros deosebit. E-nțepător un pic asa; mi se apropie ceva de amoniac”.

Cu aceeași situație se confruntă și localnicii din Valu lui Traian, așa că au cerut ajutorul autorităților.

ISU Dobrogea a anunțat că „a fost alertat echipajul CBRN, acesta deplasandu-se in zonele indicate pentru a efectua masuratori de specialitate”.

Cauza probabilă a mirosului ar fi îngrășământul natural, de grajd, din zona agricolă, susțin cei de la Garda de Mediu.

„O posibila sursa ar fi imprastierea de gunoi de grajd pe terenurile agricole dinpsre localitatea Valul lui Traian, a anunțat comisaul-șef al Gărzii de Mediu Constanța, Ileana Andrei, potrivit Realitatea PLUS.

Fermierii constănțeni nu sunt însă de acord cu această explicație.

„Nu cred ca-i de la gunoiul de grajd. El sta intr-o platforma un an sau doi si efectiv in perioada respectiva fermenteaza si nu mai are cum sa miroasă”, spune fermierul Mircea Chipăilă, pentru Realitatea PLUS.

Și Agenția de Mediu a intrat „pe fir”. Instituția, care are senzori de aer instalați în mai multe zone din Constanța, va verifica dacă au fost înregistrate valori anormale, potrivit Realitatea PLUS.