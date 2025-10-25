Consilier USR, filmat cum bate și înjură copiii: „Vă bat pe toți, mă!”

Copii bătuți

Un consilier USR a fost filmat în timp ce dă buzna peste mai mulți elevi cazați într-un hotel, îi înjură și îi ia la bătaie. 

Totul pentru că făceau gălăgie. Părinții adolescenților aflați în excursie au făcut plângere la Poliție și au spus că un băiat a și fost strâns de gât de consilierul rezist. Daniel Aron Meze s-a ales cu dosar penal. Atenție, imagini și informații care vă pot afecta emoțional! 

„ - Ieșiți afară! Ieșiți afară!
  - Acum... mă duc să o chem pe...diriga.
  - Bă, vă bat de vă... Ăsta a ieșit? Scoate-i afară!
  - Acum îi scot.
  - Scoate-i afară!
  - O sun pe diriga.
  - Nu suna pe nimeni. Scoate-i afară acum!
  - Îi scot acum.
  - Vă bat pe toți, bă! Ce? Sunteți sălbatici?! Scoate-i afară!
  - Acum îi scot, dar n-am...
  - Acum!
  - Vă rog... Dar n-am făcut nimic noi...
  - Chiar nu pot să dorm de voi, mă? ”