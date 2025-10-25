Totul pentru că făceau gălăgie. Părinții adolescenților aflați în excursie au făcut plângere la Poliție și au spus că un băiat a și fost strâns de gât de consilierul rezist. Daniel Aron Meze s-a ales cu dosar penal. Atenție, imagini și informații care vă pot afecta emoțional!

„ - Ieșiți afară! Ieșiți afară!

- Acum... mă duc să o chem pe...diriga.

- Bă, vă bat de vă... Ăsta a ieșit? Scoate-i afară!

- Acum îi scot.

- Scoate-i afară!

- O sun pe diriga.

- Nu suna pe nimeni. Scoate-i afară acum!

- Îi scot acum.

- Vă bat pe toți, bă! Ce? Sunteți sălbatici?! Scoate-i afară!

- Acum îi scot, dar n-am...

- Acum!

- Vă rog... Dar n-am făcut nimic noi...

- Chiar nu pot să dorm de voi, mă? ”