Simona Daniela F., de 35 de ani, a fost condamnată la patru ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune în formă continuată cu consecinţe deosebit de grave și trei ani de închisoare pentru comiterea infracțiunii de spălare de bani în formă continuată, iar Tribunalul Gorj a contopit cele două pedepse, condamnarea finală fiind de cinci ani de închisoare în regim de detenție, potrivit Gorj Online.

De asemenea, judecătorii au decis ca femeia să-i plătească italianului 675.923 euro daune materiale și 10.000 de euro daune morale și au menținut măsura sechestrului asigurător asupra bunurilor femeii: o clădire și două terenuri situate în comuna Scoarţa din Gorj, un apartament în Bucureşti, un apartament în Năvodari-Mamaia Nord, un teren din Năvodari, un apartament cumpărat pe numele mamei sale, în Complexul Cosmopolis din Ilfov și un autoturism marca Mercedes Benz S-350. Sentința nu este definitivă.

Procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj au început ancheta după ce Francesco Thiela Albero, cetățean italian, a reclamat-o pe Simona Daniela F.. „În perioada mai 2015-septembrie 2017, folosindu-se de sentimentele de dragoste şi pasiune dezvoltate de cetăţeanului italian Francesco Thiela Albero, în vârstă de 71 de ani la debutul relaţiei, pe baza unor promisiuni ferme şi repetate de stabilire a unor relaţii stabile specifice vieţii de cuplu, de întemeiere a unei familii, naşterea unor copii şi realizarea unor oportunităţi în afaceri, respectiv de deschidere a unui salon de coafură mai întâi în Dubai, apoi în Bucureşti-România, cu complicitatea altor persoane, suspecte în cauză, în mod repetat, a indus în eroare pe cetăţeanul italian, parte civilă în cauză, deposedându-l de suma totală de 780.000 de euro”, au precizat procurorii în anul 2019, atunci când a fost dispusă reținerea femeii.

Cei doi s-au cunoscut într-un bar de striptease din Milano, acolo unde lucra românca. Italianul, care avea o afacere de distribuție a băuturilor alcoolice, era văduv de mai mulţi ani. „Aprovizionam şi atunci, şi acum barurile din Milano cu băuturi şi aşa am cunoscut-o în acel club. Îmi spunea că vom avea două fetiţe pe care le vom creşte împreună, dar la scurt timp au început să apară tot felul de probleme în privinţa stării de sănătate, a ei şi a părinţilor...”, a spus italianul.





Francesco Thiela Albero a fost convins să-și vândă apartamentul din Milano și să-i dea banii româncei: „Totul a fost bine până când a zis să vindem apartamentul meu din Milano, să ne luăm o locuinţă mai mică şi să ne mutăm temporar acolo, pentru ca apoi să ne punem de acord unde ne vom muta împreună. Când am fost la notar pentru a perfecta actele de vânzare, ea a trecut un cont bancar care îi aparţinea. Apartamentul a fost vândut, iar banii au ajuns în contul ei. Din acea zi nu am mai văzut-o, nu am mai auzit-o, parcă a încetat să existe”, a relatat italianul.