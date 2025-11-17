Mai mulți părinți au relatat că adolescenții lor, unii abia împlinind 17 ani, au primit în ultimele zile scrisori prin care sunt invitați să se înscrie într-un program militar ce va demara în 2026, conform unui site cunoscut de știri.

149.000 de tineri, vizați de campania națională

Acțiunea este parte a unui amplu demers inițiat de autoritățile belgiene, care au expediat nu mai puțin de 149.000 de scrisori tuturor adolescenților de 17 ani din țară. Tinerilor li se explică faptul că, începând din 2026, pot opta pentru un an de serviciu militar în forțele armate, perioadă remunerată cu aproximativ 2.000 de euro net lunar.

Programul, prezentat încă din februarie, este menit să sprijine extinderea personalului militar, creșterea bugetului apărării până la 2% din PIB și operarea noilor echipamente ce urmează să fie introduse în armată.

Theo Francken, ministrul belgian al Apărării și membru al partidului naționalist flamand N-VA, susține că această campanie reprezintă o etapă crucială pentru modernizarea armatei. Primul contingent, programat pentru septembrie 2026, va include 500 de tineri cu vârste între 18 și 25 de ani, femei și bărbați, urmând ca numărul locurilor să ajungă treptat la 7.000.

Recruții vor putea activa în structurile terestre, aeriene sau navale, având în principal roluri de supraveghere și suport.

Reacții dure pe grupurile de români: „Azi voluntar, mâine obligatoriu”

În rândul românilor stabiliți în Belgia, vestea a generat un val de reacții. Pe grupurile de Facebook dedicate expaților, au apărut zeci de mesaje care exprimă îngrijorare sau indignare. O mamă a publicat fotografia scrisorii primite de fiul ei de 17 ani, dând startul unei discuții intense.

„Și fiicei mele i-a venit plicul chiar după ce a împlinit 17 ani. Nu am de gând să-mi trimit copilul acolo. Azi voluntar, mâine obligatoriu.”

„Așa vă trimiteți copiii la măcel pentru ideile unora.”

„Vi se pare normal? În caz de război, nu ei vor fi primii chemați? Citiți bine ce semnați.”

„Când citesc comentariile, mă ia groaza. Cine vrea să-și trimită copiii la război?”

„Are avantaje și dezavantaje, dar nu vreau să-mi văd copilul în linia întâi.”

„Nu vă trimiteți copiii să lupte războaiele inventate ale unor criminali.”, sunt doar câteva dintre reacții.

Chiar dacă autoritățile insistă că programul este strict voluntar, mulți părinți se tem că acesta ar putea reprezenta precursorul unei forme de recrutare obligatorie, pe fondul tensiunilor internaționale și al discuțiilor legate de creșterea capacității de apărare în Europa.

Un subiect care divide comunitățile de români

Deși o parte dintre părinți consideră programul o oportunitate — având în vedere salariul atractiv și posibilitatea de a dobândi disciplină și experiență profesională — alții îl privesc ca pe un semnal îngrijorător al unei posibile militarizări accelerate.

Pentru moment, campania este doar una informativă, iar înscrierea rămâne opțională. Totuși, discuțiile aprinse din online arată că subiectul atinge o zonă sensibilă, mai ales în contextul geopolitic actual.