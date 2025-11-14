Comoara din casa angajatului de muzeu! Ce au găsit polițiștii la percheziție

Adevărată comoară descoperită la domiciliul unui angajat de muzeu din Timiș. Polițiștii au făcut percheziții și au găsit o colecție impresionantă de obiecte, ridicând suspiciuni serioase cu privire la faptul că acestea ar fi fost sustrase din patrimoniul public.

Polițiștii din județul Timiș au descoperit o adevărată comoară în locuința unui angajat al unui muzeu. Deși scopul inițial al percheziției era găsirea a șapte monede medievale, despre care se știa că dispăruseră din colecția numismatică a unui muzeu național, forțele de ordine au găsit 23 de monede romane pentru care locatarul casei nu deținea acte de proveniență, conform informațiilor din 14 noiembrie 2025.

Verificările au stabilit că cele șapte monede medievale, provenite din Țara Românească și vizate inițial de anchetă, s-ar fi aflat în gestiunea aceluiași angajat al muzeului în perioada anilor 2019-2024.

Ancheta continuă acum pentru a stabili cu exactitate modul în care au dispărut monedele din colecția muzeului național.