Polițiștii din județul Timiș au descoperit o adevărată comoară în locuința unui angajat al unui muzeu. Deși scopul inițial al percheziției era găsirea a șapte monede medievale, despre care se știa că dispăruseră din colecția numismatică a unui muzeu național, forțele de ordine au găsit 23 de monede romane pentru care locatarul casei nu deținea acte de proveniență, conform informațiilor din 14 noiembrie 2025.

Verificările au stabilit că cele șapte monede medievale, provenite din Țara Românească și vizate inițial de anchetă, s-ar fi aflat în gestiunea aceluiași angajat al muzeului în perioada anilor 2019-2024.

Ancheta continuă acum pentru a stabili cu exactitate modul în care au dispărut monedele din colecția muzeului național.