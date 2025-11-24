Cum s-a produs accidentul naval?

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Tulcea, apelul de urgență a fost înregistrat prin 112 în cursul serii, iar echipajele deplasate la fața locului au confirmat producerea coliziunii. Într-una dintre ambarcațiuni se afla un pasager de 29 de ani, în timp ce cealaltă era ocupată de doi bărbați, de 48 și 71 de ani, toți din județul Tulcea.

În urma loviturii, ambarcațiunea în care se afla tânărul de 29 de ani a fost proiectată în mal. Victima, rănită în urma incidentului, a fost preluată de personalul medical și transportată la spital pentru investigații și tratament.

Poliția a deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă verificările pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.