Cod roşu de ploi în Constanţa. O maşină a fost luată de viitură: șoferul, salvat de echipele de intervenție după ce s-a refugait pe capotă - FOTO&VIDEO
Scene dramatice la Constanța. O mașină a fost luată de viitură, iar șoferul s-a refugiat pe capotă. Acesta a fost salvat de echipajele de intervenție sosite de urgență la fața locului. Alte două persoane au fost salvate, după ce au recurs la un gest similar. Transportul public de călători a fost reluat, miercuri, în municipiul Constanța, după ce, în jurul orei 6:00, fusese suspendat pentru a nu îngreuna intervențiile echipelor, orașul aflându-se sub Cod Roșu de ploi abundente.
UPDATE 10:20 - Bărbatul salvat după ce s-a refugiat pe capota mașinii sale, luate de viitură, a fost transportată la spitalul Județean Constanța, pentru investigații medicale amănunțite. Acesta a suferit o ușoară hipotermie, au transmis reprezentanții IGSU,
UPDATE 10:16 - Potrivit companiei CT BUS, nu există trasee deviate, însă în continuare sunt zone unde deplasarea se face cu dificultate și se înregistrează întârzieri.
"Facem un apel la călători să acorde o atenție sporită la deplasarea spre și dinspre stațiile CT BUS și mai ales la urcarea și coborârea din autobuz", au mai spus reprezentanții CT BUS.
Echipe ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență \"Dobrogea\", Jandarmeriei, Primăriei Constanța, Regiei de Apă, companiei de salubrizare acționează pentru a gestiona efectele ploilor torențiale.
Pe lângă municipiul Constanța, mai multe localități din județ sunt afectate de inundații.
UPDATE 10:10 - Imagini dramatice cu mașini blocate în mijlocul apelor, în județul Constanța, au fost publicate, miercuri dimineață, pe pagina de Facebook a Meteoplus.
UPDATE 9:40 - Șoferul care s-a refugiat pe capota mașinii luate de viitură a fost salvat, miercuri dimineață, de echipajele de intervenție. Bărbatul est conștient și cooperant. Acesta prezintă o stare ușor hipotermică, au transmis reprezentanții ISU. "Persoana va fi evaluată de către personalul medical alocat la acest caz", a mai menționat sursa citată.
ȘTIREA INIȚIALĂ
"Pe fondul fenomenelor meteo severe, în județul Constanța, între localitățile Țepeș Vodă și Nicolae Bălcescu, un autoturism a fost luat de viitură, iar ocupantul s-a refugiat pe capotă.
În timpul deplasării către acest caz, echipajele de intervenție au salvat alte două persoane surprinse de ape, aflate pe plafonul unei mașini.
După finalizarea misiunii, forțele continuă deplasarea spre primul apelant.
La intervenție participă salvatorii Detașamentului Medgidia, cu o autospecială de stingere, o barcă pneumatică și un echipaj SMURD tip B2. Misiunea este în desfășurare", au transmis, miercuri dimineață, reprezentanții DSU.
”Echipele Primăriei Constanţa, RAJA şi Polaris M Holding au fost pe teren toată noaptea, intervenind pentru a gestiona efectele ploilor torenţiale. Intervenţiile continuă şi în această dimineaţă”, au transmis, la rândul lor, oficialii Primăriei Constanţa.
Potrivit sursei citate, autorităţile monitorizează permanent situaţia din teren pentru a acţiona prompt acolo unde este nevoie.
La ora 60.00, ca măsură preventivă, s-a dispus suspendarea temporară a ieşirii autobuzelor pe trasee, pentru a nu îngreuna intervenţiile echipelor din teren.
Dispecerate pentru sesizări şi urgenţe:
- Primăria Constanţa: 0241 550 055
- Poliţia Locală: 0241 484 205 / 0341 922
- Serviciul Protecţie Civilă: 0737 552 271
Recomandări pentru cetăţeni:
- evitaţi deplasările pe durata avertizării meteorologice.
- urmăriţi doar anunţurile şi informaţiile oficiale.
Cinci judeţe şi municipiul Bucureşti sunt miercuri, până la ora 15.00, sub cod roşu de precipitaţii.