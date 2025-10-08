UPDATE 10:20 - Bărbatul salvat după ce s-a refugiat pe capota mașinii sale, luate de viitură, a fost transportată la spitalul Județean Constanța, pentru investigații medicale amănunțite. Acesta a suferit o ușoară hipotermie, au transmis reprezentanții IGSU,

UPDATE 10:16 - Potrivit companiei CT BUS, nu există trasee deviate, însă în continuare sunt zone unde deplasarea se face cu dificultate și se înregistrează întârzieri.



"Facem un apel la călători să acorde o atenție sporită la deplasarea spre și dinspre stațiile CT BUS și mai ales la urcarea și coborârea din autobuz", au mai spus reprezentanții CT BUS.



Echipe ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență \"Dobrogea\", Jandarmeriei, Primăriei Constanța, Regiei de Apă, companiei de salubrizare acționează pentru a gestiona efectele ploilor torențiale.



Pe lângă municipiul Constanța, mai multe localități din județ sunt afectate de inundații.

UPDATE 10:10 - Imagini dramatice cu mașini blocate în mijlocul apelor, în județul Constanța, au fost publicate, miercuri dimineață, pe pagina de Facebook a Meteoplus.

UPDATE 9:40 - Șoferul care s-a refugiat pe capota mașinii luate de viitură a fost salvat, miercuri dimineață, de echipajele de intervenție. Bărbatul est conștient și cooperant. Acesta prezintă o stare ușor hipotermică, au transmis reprezentanții ISU. "Persoana va fi evaluată de către personalul medical alocat la acest caz", a mai menționat sursa citată.

ȘTIREA INIȚIALĂ

"Pe fondul fenomenelor meteo severe, în județul Constanța, între localitățile Țepeș Vodă și Nicolae Bălcescu, un autoturism a fost luat de viitură, iar ocupantul s-a refugiat pe capotă.