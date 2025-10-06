Potrivit CNAIR, întâlnirea a avut loc prin videoconferință și a reunit conducerea centrală a companiei, directorii direcțiilor regionale, șefii secțiilor de drumuri naționale și reprezentanți ai Poliției Rutiere. Scopul principal al discuțiilor a fost verificarea pregătirilor pentru sezonul rece și coordonarea intervențiilor pentru menținerea siguranței circulației pe drumurile naționale și autostrăzi.

Reprezentanții CNAIR au anunțat că au inventariat stocurile de materiale antiderapante și au verificat utilajele de deszăpezire. În plus, luni a fost semnat contractul cu compania Salrom pentru aprovizionarea cu sare necesară în iarna 2025-2026. În prezent, stocurile disponibile depășesc 106.000 de tone, însă direcțiile regionale pot solicita suplimentări în funcție de necesități.

Val de frig și ploi în toată țara

Directorul Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, avertizează că, deși începutul săptămânii aduce temperaturi ușor mai ridicate, un nou val de frig și precipitații importante se va instala în România începând de marți.

„În zilele de 7 și 8 octombrie, vom avea cantități de precipitații însemnate, mai ales în jumătatea estică a țării. Se pot depăși 50 de litri pe metru pătrat în 24 de ore, ceea ce corespunde cotei maxime pentru o lună octombrie”, a precizat Mateescu.

Specialiștii avertizează că, pe fondul acestor fenomene, temperaturile vor scădea din nou cu aproximativ 10 grade Celsius, iar în zonele montane înalte sunt posibile ninsori și viscol.

CNAIR a transmis că echipele sale sunt pregătite să intervină prompt pentru asigurarea traficului în condiții de siguranță și că va colabora permanent cu Poliția Rutieră și autoritățile locale pe durata fenomenelor meteo severe.