„E diferență de stilistică între restul partidului și doamna Diana Șoșoacă, diferență care a dus la această ruptură pe care nu ne-am dorit-o, că dincolo de ieșirile exotice, are calități. E o prezență civică pe care nu o poate nimeni ignora, dar într-o echipă trebuie respectate unele reguli. Avem un corp de conduită, nu ne putem manifesta oricum oriunde, nici atitudianal, nici verbal. Trebuie să respectăm niște norme. E simplu de tot”, a spus Claudiu Târziu la Realitatea PLUS.

Referitor la cel de-al doilea exclus, Claudiu Târziu a declarat că a aflat din presă despre unele probleme penale ale parlamentarului Mihai Lasca.

„Nu am vrut să luăm o decizie sub presiunea presei, care poate exagera. Unele lucruri despre dânsul le-am aflat din presă, ne-a ascuns. Din moment în care am descoperit că e nesincer l-am schimbat din funcțai de președinte al filialei Bihor. Dacă crezi că ești haiducul lui 7 cai, nu merge la noi.

Continuăm demersurile pentru invalidarea mandatului lui Francisc Tobă. Și acolo e vot politic. Și vom vedea dacă printr-un vot politic domnul Tobă va intra în Parlament”, a declarat Claudiu Târziu la Realitatea PLUS.