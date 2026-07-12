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Politica· 1 min citire
Claudiu Năsui: România a ajuns la coada Europei. Bulgaria ne-a depășit
Economie
Publicat12 iul. 2026, 10:31
SursăRealitatea PLUS
România a ajuns la coada Europei și pierde teren în fața Bulgariei! Este mesajul transmis chiar de Claudiu Năsui, unul dintre membrii USR, partid partener cu Ilie Bolojan. Acesta a scris că ajungem încet la coada Europei, fiindcă Bulgaria ne-a depășit la puterea de cumpărare.
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