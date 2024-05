„Merg până la capăt în instanță. Atât băiatul meu, cât și eu am depus plângere”, a spus Piedone la un post TV.

Monica Tatoiu: „Ați fost grobian cu o femeie”.

Piedone: „Doamnă, nu, nu. Anca Alexandrescu are voie să jgnească și eu trebuie să tac? Am zis să respect femeile, dar nu o femeie care mă atacă, inclusiv Anca Alexandrescu. Ce amenințări, domne... să spună că am vilă în Cotroceni, că a venit Dumbravă la mine în pușcărie. Nu tac, doamnă, nu tac, nu tac”, a spus acesta după care a plecat nervos de la cadru.