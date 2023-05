”O vorbă românească spune că cine nu are bătrâni, să îşi cumpere. Din punctul meu de vedere, dumneavoastră sunteţi nepreţuiţi. Asta nu înseamnă că pe tot ceea ce înseamnă valoarea dvs trebuie să existe un anumit preţ. Dumneavoastră trebuie să fiţi preţuiţi prin ceea ce reprezentaţi, prin faptul că existaţi şi faptul că de-a lungul timpului aţi dus mai departe o istorie unei profesii, a unei tradiţii, a unei culturi, aţi dus mai departe istoria Partidului Naţional Liberal şi pentru asta meritaţi cu toţii respectul şi consideraţia noastră”, le-a transmis premierul seniorilor din PNL, potrivit News.ro.

Preşedintele PNL a arătat că de 148 de ani, seniorii liberali au transmis de la o generaţie la alta, în vremuri dificile, valorile şi tradiţiile acestei naţiuni: ”Au avut grijă ca liberalismul românesc să meargă mai departe, chiar şi cu preţul vieţii lor sau al întemniţării, au protejat şi transmis ştafeta patriotismului adevărat, a credinţei în Dumnezeu şi în cultura română. Partidul care nu are organizaţie de seniori este nu doar fără rădăcini, dar şi fără înţelepciune şi experienţă şi am văzut la ce poate să ducă în politică lipsa de înţelepciune. Am văzut multe formaţiuni de conjunctură, în aceşti ani ai democraţiei, inclusiv pe scena politică de azi, dar ele nu pot avea viaţă lungă”.

”Eu vă asigur că PNL are în continuare nevoie de experienţa, expertiza şi înţelepciunea dumneavoastră. Şi mă bucur că organizaţia de seniori este la fel de puternică şi energică cum sunt şi celelalte organizaţii speciale ale PNL”, a mai spus Ciucă.

Actualul lider al PNL a precizat, de asemenea, că partidul pe care-l conduce a adus modernizare de-a lungul istoriei sale, fiind susţinut mai cu seamă de partea activă a liberalilor.

”PNL este formaţiunea care reprezintă România activă şi dinamică, România energică, România care vrea să reuşească prin efort propriu”, a arătat el, menționând că PNL reprezintă şi segmentele vulnerabile ale societăţii şi cei care au nevoie de atenţia responsabilă a statului.

”Cred că în mandatul pe care l-am avut la guvernare până acum am demonstrat asta. Nu am lăsat pe nimeni în urmă. Noi suntem partidul care îi reprezintă, deopotrivă, şi pe cei de la oraşe şi pe cei de la sate, şi pe cei tineri şi pe cei în vârstă, şi pe cei cu educaţie înaltă dar şi pe cei cu mai puţină pregătire. PNL este mai mult decât partidul de nişă spre care vor să îl împingă unii. Suntem un partid mare, nu doar prin trecutul nostru şi rezultatele ultimelor alegeri ci mai ales prin forţa ideilor noastre”, a conchis Nicolae Ciucă.