Ciolacu a fost întrebat ce se va întâmpla dacă preşedintele Klaus Iohannis nu îl nominalizează pentru funcţia de prim-ministru în luna mai, când se face rotaţia premierilor.



"Acum, că nu aude nimeni, nu cred că o va face din inimă, să fiu sincer, să mă nominalizeze, dar sunt ferm convins că raţiunea va depăşi momentul. Nu am aşteptări ca preşedintele României să o facă din inimă, nu am aceste aşteptări, dar sunt ferm convins că raţiunea îl va îndrepta spre această decizie", a spus Ciolacu duminică, la un post TV.



Acesta a menţionat că este posibil ca, până pe 1 iunie, să se realizeze rotaţia premierilor în coaliţia de guvernare.



"Cert este că, dacă nu se face rotaţia, înseamnă că atunci e cu adevărat un afront, nu faţă de Marcel Ciolacu, un afront adus PSD, cel mai mare partid din România, care a luat o decizie corectă într-un moment dificil politic şi economic pentru România. Dacă cineva doreşte să aibă astfel de ambiţii, după ce noi, ca şi români, ne-am făcut datoria corect, atunci acest schimb nu va mai avea loc. Dar eu nu cred că se va ajunge acolo. Repet, raţiunea o să primeze. (...) Eu vă spun că va fi rotaţie lină, aşezată, perioadă foarte scurtă, cu un program de guvernare foarte bun, axat pe producţia în România, întors cât mai mult din PIB în economie, cum am făcut şi anul trecut, continuarea investiţiilor - ne-am asumat 7,1% din PIB pe investiţii, sper să ajungem la 6,8 - 6,9, să încercăm să închidem acest an cu 7%, deblocându-se şi foarte multe sume de la fondurile europene", a afirmat el.