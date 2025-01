Marcel Ciolacu a fost întrebat, vineri, dacă este posibil ca un român care postează pe o reţea de socializare un îndemn pentru alegerea unui anumit candidat la alegerile prezidenţiale poate fi amendat, în contextul modificării legislaţiei pentru alegerile din luna mai.

”Nu există aşa ceva. E o interpretare excesivă. Nu există aşa ceva. Dar trebuie cumva să învăţăm din greşelile trecutului. Ştim cu toţii ce s-a întâmplat data trecută cu social media şi cum a existat un abuz.

Părerea mea, cea mai mare problemă a fost faptul că AEP-ul a avertizat că un anumit candidat nu este blocat şi are încă acces la anumiţi algoritmi. Restul, toţi ceilalţi candidaţi, au fost blocaţi. Şi cel care gestiona TikTok-ul în speţă nu a luat nicio măsură în timp real. De acolo mi se pare venind cu 5% pe cifra de afaceri o amendă în cazul în care, într-un termen rezonabil, se solicită acest lucru, imediat să se facă, mi se pare cea mai importantă modificare”, a afirmat Ciolacu.

El a adăugat că este exclus ca în România să fie interzisă reţeaua TikTok.

”Nu cred că va fi vreodată cineva amendat, sunt unul dintre apărătorii democraţiei, deoarece, în comparaţie cu dumneavoastră, eu am trăit şi sub comunism şi nu vreau să mă întorc acolo. Şi ştiţi la fel de bine sunt unul care, am spus explicit, este exclus ca în România să se interzică TikTok-ul sau altfel de social media, pentru că, vezi, Doamne s-a întâmplat un anumit lucru la alegeri”, a explicat premierul.

El a mai fost întrebat dacă statul român poate amenda cu până la 5% din cifra de afaceri companii precum Facebook, având în vedere că acesta au o cifră de afaceri globală, nu în ţara noastră.

”Dacă avem legislaţie, da. Veţi vedea că am început toate demersurile şi prin Ministerul de Externe şi către Comisie, ştiţi foarte bine că a fost ceea ce priveşte alegerile din România, a fost o anchetă la nivelul Comisiei Europene”, a afirmat Marcel Ciolacu.