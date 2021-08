Numele lui Cătălin Boboc este pomenit în multe dosare de recuperare a creanțelor deschise pe rolul instanțelor. Datoriile pe care Boboc le-a acumulat sunt și de ordinul sutelor de lei, în contul unor datorii la întreținere. Însă, în ciuda faptului că sumele datorate sunt foarte mici în comparație cu veniturile sale, a refuzat să le plătească.



DECIZIA INSTANȚEI ÎNTR-UN DOSAR CU DATORII DE 500 DE LEI

Potrivit portalului instanțelor de judecată, portal.just.ro, în decizia dintr-un dosar pe numele lui Cătălin Boboc se menționează: „Admite în parte cererea formulată de reclamant... Obligă pârâtul Boboc Cătălin la plata a 534, 21 lei reprezentând contravaloare utilități din perioada anterioară luării în posesie”.



De asemenea, pe masa judecătorilor sunt dosare în care Boboc contestă executarea dispusă de executorul judecătoresc si speră, astfel, să scape de sumele datorate.



În presa locală din Brăila sunt, de altfel, relatate datoriile acumulate de Boboc de-a lungul anilor. Mai mult, el a negat ca ar avea vreo datorie și a spus că îi invită pe toți cei la care are datorii să se strângă pe faleza Dunării. Adversarii politici au spus atunci că, în acest caz, faleza ar deveni neîncăpătoare.



„Cu privire la articolele de presă, în decursul timpului, am incercat sa le lamuresc. A plecat de la o disputa cu un pesedist, care a incercat sa faca afaceri cu mine, dar ulterior s-a dovedit că greseala a fost la el. Sunt niste procese mai vechi, si sunt si altele mai noi, pentru că si eu la rândul meu a trebuit sa intervin, să ripostez. Niște oameni s-au gandit ei sa se indrepte impotriva unui garant, ca poate le e mai usor sa recupereze niste bani. Eu fiind garant pentru persoane juridice de fapt. Sigur că dupa ce am mers si m-am apărat, lucrurile s-au clarificat”, a declarat Cătălin Boboc pentru Realitatea PLUS.



Acum, Boboc este secretar de stat în Ministerul Muncii condus de Raluca Turcan. În același timp, el și-a declarat deja susținerea față de #echipacâștigătoare a lui Florin Cîțu, alături de mulți alți lideri din PNL, cel puțin controversați.



În declarația de avere, Boboc are trecută o casă în Brăila, un autoturism de lux fabricat în 2008 dar și salariul de peste 134.000 de lei încasat de la Instituția Prefectului Brăila, mai relatează Realitatea PLUS.