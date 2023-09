Cristina Chiriac a fost acuzată de un fost ofițer de poliției judiciară, Florin Costan, că ar fi dosit niște probe in dosarul episcopului de Huși Corneliu Onilă, acuzat de perversiuni sexuale. Acesta ar fi depus la DNA o plângere de șantaj, iar procurorul de caz ar fi selectat doar informațiile utile dosarului de șantaj, în timp ce dovezile abuzurilor comise de episcop asupra tinerilor seminariști ar fi fost ascunse, potrivit publicației vasluiene Vremea Nouă și declarațiilor date de fostul polițist portalulu "Să fie lumina".

ANCA ALEXANDRESCU: EXISTĂ ȘI SUSPCIUNEA CĂ FOSTUL POLIȚIST I-AR FI PUTUT DA LUI BUZATU INFORMAȚII DIN INTERIORUL DNA

În replică, DNA Serviciul Teritorial Iași a precizat că nu ar fi avut competența legală să investigheze abuzurile sexuale săvârșite de episcopul Cu toate astea, procurorul Cristina Chiriac avea obligația să trimită probele video la parchetul competent să investigheze acele abuzuri sexuale, însă acest lucru nu s-a întâmplat.

"La prima vedere, acest domn ofițer de poliție lasă impresia că doamna Chiriac l-a sancționat din acest motiv, că s-a răzbunat pe el. Eu am mai dat telefoane și am aflat că la Vaslui era o judecătoare cu sânge în instalație, Perjoiu, care a mirosit că Dumitru Buzatu primește informații din interior de la DNA Iași si i-a spus procuroarei Chiriac că este o cârtiță în DNA. Nu am probe, dar lumea spune că de asta ar fi plecat domnul polițist. Felicitări, doamna Chiriac, poate îi luați pe toți, inclusiv pe Savin Farmazon, care am auzit că a revenit din Germania," a afirmat Anca Alexandrescu.





ALEXANDRESCU: DOMUL SOLOMON, CEL CU ȘAORMĂ, NU MAI AMENINȚAȚI JUDENALIȘII DIN VASLUI



Realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel i-a transmis un mesaj tranșant și deputatul PSD de Vaslui, Adrian Solomon, unul dintre apropiații omului de afaceri Savin-Farmazon.

"Dl. Solomon, parlamentarul cu șaorma: nu mai dați telefoane la jurnaliștii din Vaslui să îi întrebați "cine beep mea" dă informații la Realitatea Plus? Nu dă nimeni și nu mai vorbiți așa cu oamenii, de fapt cum vorbiți de obicei."