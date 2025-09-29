Dan Negru la Roșia Montană

„Uite, aurul apusenilor... am ajuns din nou pe aici azi și asta e una dintre marile controverse românești: Roșia Montană. Vagonetul ăsta are vreo 100 de ani. Unii vor să exploateze aurul de aici, să facă minerit, alții vor să conserve locul, să-l protejeze.

Asta e Roșia Montană azi. Ce nu prea pricep eu e cum acum 2000 de ani, romanii au reușit să extragă aur fără să distrugă natura și tehnologia modernă nu mai poate să facă asta.

Se zice că romanii ar fi extras de aici vreo 400 de tone de aur... rezerva oficială de aur a României, azi, e de 103 tone.

Se estimează că aici în Apuseni încă mai sunt peste 400 de tone de aur si peste 2000 de tone de argint. Habar nu am cum e mai bine: s[ exploatăm sau să păstrăm?

Nu există țări sărace sau țări bogate, există doar țări bine sau prost conduse.”, a transmis Dan Negru.