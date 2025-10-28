Legea adoptată în 22 dă dreptul structurilor MAI, precum Poliția de Frontieră, Jandarmeria, IGI și IGSU, să acceseze în timp real imaginile camerelor de supraveghere din spații publice sau private, fără a solicita acordul proprietarilor ori al persoanelor filmate. Prevederile este valabilă pentru instituții publice, firme sau entități private.

Accesul la aceste date este permis doar pentru activități oficiale și în condițiile respectării regulilor privind protecția datelor personale.

Aceeași lege nouă le permite polițiștilor, jandarmilor și personalului IGSU să facă fotografii, filmări sau înregistrări audio în spații publice în situația în care au motive întemeiate să creadă că pot fi comise infracțiuni sau tulburări ale ordinii publice. Astfel de materiale pot fi folosite exclusiv în scopuri legale și nu pot fi prelucrate în alte moduri.

Înregistrările pot fi păstrate cel mult șase luni, după care trebuie șterse.