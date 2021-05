De acea, am pregătit câteva sfaturi de utilizare a frigiderulu dvs. care vă vor ajuta să-i prelungiți viața și durata de funcționare optimă.

Sfatul 1: verificați clasa climatică

În primul rând, pentru ca un frigider să funcționeze bine și să dureze cât mai mult timp cu rezultate optime, trebuie să începi cu elementele de bază, cum ar fi să-l alegi bine! Pentru aceasta, trebuie să luați în considerare, de exemplu, un criteriu foarte important: clasa climatică a viitorului dispozitiv. A nu se confunda cu clasa enrgetică, care ne arată cât de mult consumă electrocasnicul.

Într-adevăr, acest indicator face posibilă cunoașterea temperaturii ambiante pentru care dispozitivul a fost proiectat pentru o funcționare corectă. Un frigider de clasa N corespunde unei temperaturi temperate cuprinse între 16 ° C și 32 ° C, ST la o temperatură subtropicală cuprinsă între 18 ° C și 38 ° C. Astfel, în funcție de zona în care locuiți, asigurați-vă că adaptați corect această categorie, astfel încât temperaturile de funcționare să corespundă cel mai bine condițiilor de utilizare a frigiderului. În caz contrar, acesta din urmă se va „consuma” mai repede decât vă așteptați și nu va funcționa optim.

Asta pentru că nu toate aparatele frigorifice sunt adecvate tuturor temperaturilor. Standardul IEC 62552 al aparatelor electrocasnice te ajută în acest aspect prin specificarea caracteristicilor frigiderelor și congelatoarelor și metodelor de testare folosite. Electrocasnicelor le sunt desemnate una sau mai multe clase climatice din cele patru existente și care sunt indicate pe aparat și detaliază ariile de temperatură adecvate pentru funcționarea aparatului.

Clasele climatice:

SN = Subnormal: adecvat pentru folosirea la temperaturi ambientale între +10°C și +32°C

N = Normal: adecvat pentru folosirea la temperaturi ambientale între +16°C și +32°C

ST = Subtropical: adecvat pentru folosirea la temperaturi ambientale între +16°C și +38°C

T = Tropical: adecvat pentru folosirea la temperaturi ambientale între +16°C și +43°C

Sfatul 2: lăsați frigiderul să respire

Pentru ca frigiderul dvs. să funcționeze corect, acesta trebuie să fie bine ventilat, astfel încât să poată elimina căldură din aparatul dvs. Pentru aceasta, este esențial să lăsați un spațiu între frigider și peretele bucătăriei sau al holului. Nu este nevoie să exagerați: aproximativ 5 cm este mai mult decât suficient pentru ca aerul să circule liber. În plus, nu uitați să curățați grătarul situat în partea din spate a frigiderului de două până la trei ori pe an, pentru a îndepărta orice particule de praf care trebuie să se fi acumulat (folosiți un aspirator pentru aceasta). Acest lucru va evita consumul excesiv de energie care vă poate deteriora echipamentul.

Sfatul 3: nu amplasați frigiderul lângă o sursă de căldură

În același mod, locul frigiderului va juca un rol important în buna funcționare și durata de viață a acestuia. Pentru a le optimiza, este recomandat să nu amplasați frigiderul lângă o sursă de căldură și, prin urmare, să îl țineți departe de aragaz, cuptor sau chiar de un radiator sau calorifer; acest lucru ar putea duce într-adevăr la consumul excesiv de energie și, prin urmare, la supraactivitatea dispozitivului, care ar putea să-l deterioreze pe termen lung.

Sfatul 4: nu-l supraîncărcați cu alimente

Totuși, pentru a evita supraactivitatea și supra-consumul aparatului, nu trebuie să vă supraîncărcați frigiderul. Pentru a face acest lucru, evitați să puneți în frigider lucruri inutile care oricum n-au nevoie de răcire. De exemplu, luați în considerare îndepărtarea tuturor ambalajelor din carton din alimente înainte de a le pune în frigider, precum cele găsite în jurul iaurtului. Frigiderul dvs. va funcționa atunci pentru ceea ce este cu adevărat util. Ati incercat un frigider side-by-side pana acum?

Sfatul 5: Întrețineți-vă frigiderul

În cele din urmă, să știți că frigiderul trebuie întreținut! Este într-adevăr important să îl dezghețați atunci când apare un strat de gheață în congelator, deoarece acest lucru mărește consumul și poate deteriora buna funcționare a aparatului. Asta doar în cazul în care nu este un frigider cu tehnologie No frost, care nu are nevoie de dezghețare.

Nu așteptați prea mult înainte de a face această operațiune, deoarece gheața poate împiedica rapid închiderea ușilor și poate cauza pierderea etanșării sistemului de deschidere/închidere a ușii. În plus, nu uitați să deconectați frigiderul înainte de a începe întreținerea, deoarece ușa nu trebuie să rămână deschisă o perioadă lungă de timp când aparatul dvs. este în funcțiune.