În total, vânzările de PC-uri în 2020 au crescut cu 17 %, până la 458,2 milioane de unități. Potrivit acestor date, se remarcă creșterea vânzării Chromebook-urilor, cu un total de 30,7 milioane de unități vândute în 2020, cu 287% mai mult decât în ​​al patrulea trimestru al anului 2019, datorită cererii crescute de echipamente ieftine pentru muncă și studii la distanță.

Canalys include și tabletele în analiza vânzărilor de PC-uri, deși le tratează și separat. Astfel, în total, în ultimul trimestru al anului 2020 s-au vândut 52,8 milioane de tablete, o creștere de la un an la altul de 54%. Dintre acestea, 19,2 milioane au fost pentru iPad-uri, vânzări care reprezintă o creștere de 41% de la an la an. Între timp, Amazon a vândut 6,5 milioane de tablete, în timp ce Lenovo, producătorul care a crescut cel mai mult în vânzările de tablete, a livrat 5,6 milioane de unități în perioada respectivă. Între timp, Huawei a înregistrat o scădere anuală a vânzărilor cu 24%.

În ceea ce privește vânzările Chromebookului, acestea au fost conduse de HP cu 3,5 milioane de unități între octombrie și decembrie, o creștere a vânzărilor de 235% față de anul precedent. Între timp, Lenovo a vândut cu 1.766% mai multe Chromebook-uri decât în ​​ultimul trimestru al anului 2019, cu 2,8 milioane de unități. Dell, Acer și Samsung au înregistrat, de asemenea, o creștere puternică a vânzărilor de Chromebook-uri.

Potrivit directorului de cercetare de la Canalys, Rushabh Doshi, „cererea pentru Chromebook-uri a explodat. Cu multe țări forțate să-și accelereze planurile de educație digitală în fața amenințării blocărilor suplimentare, colegiile și universitățile solicită soluții ușor de implementat, iar ofertele digitale Google pentru educație se dovedesc a fi destul de populare față de platformele rivale în Statele Unite și Europa de Vest. În plus, se așteaptă ca cererea să rămână puternică și în 2021”.

Cu siguranță, tendința din 2020 se va menține și în acest an. Compania de consultanță TrendForce se așteaptă ca vânzările globale de laptopuri să ajungă la 217 milioane de unități în 2021, adică o creștere de 8,6% față de anul precedent.

Când vine vorba de sisteme de operare, Windows rămâne alegerea dominantă pe piața laptopurilor. Cu toate acestea, datorită creșterii rapide a Chromebook-urilor în 2020, cota de piață a Windows a scăzut pentru prima dată sub 80%. Este puțin probabil ca Windows să își recapete cotele de piață pierdute pe termen scurt, deoarece se așteaptă ca declinul său să persiste în viitor. TrendForce se așteaptă ca cotele de piață ale Windows, Chrome OS și MacOS să se stabilizeze la aproximativ 70-75%, 15-20% și, respectiv, sub 10%.

2020 va fi ținut minte pentru pandemia care a determinat milioane de angajați din întreaga lume să se adapteze la munca de acasă. Aceasta a fost o oportunitate pentru piața computerelor, care a cunoscut o creștere a cererii care nu s-a mai înregistrat de la apariția iPhone-ului.

Conform cifrelor publicate de Reuters, în 2008, vânzările de PC-uri au depășit 300 de milioane. Înainte de pandemie, acest număr abia atingea 250 de milioane de unități și puțini se puteau aștepta la o revenire. Cu toate acestea, datorită pandemiei, 2020 s-a încheiat cu vânzări de aproximativ 300 de milioane de unități, o creștere de 15% față de 2019.

După cum am văzut anterior, cele mai multe din aceste 300 de milioane de PC-uri, aproximativ 200 de milioane, au fost laptopuri, restul fiind echipamente de tip desktop.