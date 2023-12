Medicul a povestit la Realitatea PLUS ce face într-o zi obișnuită pentru a-și menține mintea și trupul sănătoase. „E foarte simplu. Trezitul trebuie să fie cât mai de dimineață, odată cu cântatul cocoșului, trag de mine, am pus tv să cânte, am deschis geamul, am făcut o rugăciune. Am meditat! Meditezi cu tine, gândești pozitiv, o ușoară înviorare ... beau două pahare la temperatura camerei, apă alcalină, mi-am ales toaleta, am coborât la mic dejun pe care mi l-am ales și am stat și am mîncat fără să mă grăbesc. Și am mâncat ușor, am băut cafea mai slabă, cappucino, nu pe fugă, am realizat geanta și mi-am repetat, scris, ce am de făcut cu voce tare ca să se imprime în memorie. Și așa mai departe”, a spus doctorul.

Referitor la faptul modul în care ne ajută gândirea pozitivă, legea atracției, acesta a spus: „întreg creierul se motivează, se știe că trebuie să intre în această arenă, în care trebuie să performeze. Toate capacitățile intră în funcțiune, ești obligat să fii hotărât. Prezentarea la un examen... să nu fii obosit, să fii stăpân pe cunoștințele tale. Trebuie să ne pregătim, te uiți la profesor arătând hotărâre, decizie, arătând că știi chiar dacă nu știi, dacă ai puțina hipnoză poți induce întrebările care îți convin ție să îl convingi să spună ceea ce vrei tu. În nciciun caz nu trebuie să tremuri, trebuie să fii foarte sigur pe tine și să fii convins că ceea ce spui este perfect. Nu există un advăr absolut, ca și vremea, așa e și în medicină. Tu când te prezinți trebuie să fie totul clar, definit și spus cu acuratețe. chirurgie sovietică”.

Întrebat dacă există depresie sau e moft al lumii moderne, medicul Vlad Ciurea a declarat: „bunicii nu aveau depresie. Credeți că cei care merg în Veneția sau Dubai ei au depresie? Sunt relaxați. Depresia vine când ai foarte multe lucruri de dus, MINORE, care se exagerează. Advărul e la mijloc. Important e să ne facem partea de activitate fără să interferezi cu celălalt. De ce să ne claxonăm? De ce trebuie pe fugă, forțăm creierul să facă mai multe decât poate, exact cum storci o lămâie, hai să stoarcem creierul, nu se poate dacă îi dai 10 comenzi”.

Interviul integral