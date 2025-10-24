Gemeni

În ciuda faptului că ești o persoană care iubește prezentul din plin și nu se mai regăsește în trecut, se pare că în luna octombrie 2025, te vei confrunta cu ceva nou. Vei avea parte de o surpriză, însă tu decizi dacă este una frumoasă sau mai puțin frumoasă, dat fiind faptul că o persoană din trecutul tău, va reveni și îți va cere atenția. Este momentul în care Universul te cheamă să privești mai atent, pentru că o fostă iubire îți încurcă emoțiile brusc.

Indiferent de cine a fost persoana respectivă, în viața ta, la un moment dat, această întâlnire nu este fără motiv.

Astfel, în luna octombrie, află că simți o influență intensă asupra subconștientului tău, care deși la început te-ar putea copleși, tot ce trebuie să faci este să îți iei tot timpul de care ai nevoie, să nu te grăbești și să nu reacționezi imediat, ci cu o minte deschisă, astfel încât să alegi în mod conștient ce vrei de la viață.

Scorpion

Pe de altă parte, în ceea ce îl privește pe nativul Scorpion, se pare că acesta are tendința să rămână, într-un mod sau altul, ancorat în trecut, așa că această reîntoarcere a unei persoane importante în viața sa, nu îl surprinde atât de mult.

Cu toate acestea, dacă cineva ți-a trădat încrederea, îți amintești pentru multă vreme, chiar dacă reușești să îți păstrezi o atitudine calmă.

Pe de altă parte, odată cu luna octombrie 2025, se pare că probleme pe care le credeai de mult rezolvate, pot reapărea, iar energia Lunii Noi te va lovi deosebit de puternic, dat fiind faptul că s-ar putea să întâlnești pe cineva din trecutul tău cu care încă ai treburi neterminate, situație pe care ai mai experimentat-o ​​înainte, doar că de data aceasta s-a schimbat faptul că această oportunitate îți va prinde mai bine decât crezi.

Cu alte cuvinte, acum se pare că este momentul oportun să nu te mai agăți de resentimente și să faci un pas spre iertare, luna octombrie fiind o lună a vindecării pentru tine.

Vărsător

Nu în ultimul rând, și Vărsătorul se află într-o situație asemănătoare cu cea a celor două zodii menționate anterior, în special dat fiind faptul că ești una dintre acele persoane cărora le place să gândească în perspectivă, să analizeze emoțiile de obicei, însă ceva se schimbă în octombrie 2025, atunci când viața ta ar putea deveni brusc...ceva mai dezechilibrată. Se pare că ceva ce ai considerat închis, îți bate la ușă, fiind vorba despre o persoană care ți-a fost cândva foarte apropiată.

Altfel pus, aceasta este luna în care Universul te îndeamnă la o conversație simplă cu persoană în care, care, deși acum nu pare, ar putea schimba multe între voi doi sau în legătură cu raportarea ta la această situație nouă. S-ar putea să o vezi acum într-o lumină mult mai bună și nouă, ceea ce te-ar putea face să realizezi faptul că retragerea ta de atunci, avea mai multă legătură cu... propria persoană, decât cu aceasta. Pe de altă parte, tratează această oportunitate ca pe o șansa de a rupe vechile tipare, să renunți la nevoia de retragere, ba chiar să realizezi faptul că este vorba despre o apropiere reală de această dată. Ai grijă totuși cât alegi să te deschizi iar în fața acestei persoane, iar înainte de toate, ar trebui să te asiguri că nu dărâmi întregul zid din preajma ta, fără să recunoști acel sentiment care descrie începutul acestei povești, potrivit sursei.