Într-un top 30 universități românești de prestigiu, întocmit de un grup independent de experți din mai multe instituții de învățământ superior, pe baza principalelor clasamente internaționale la care participă universități românești, primele trei locuri sunt ocupante, în ordine, de:

- Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca – 22 de puncte, locul 1;

- Universitatea din București – 18 puncte, locul 2

- Locul 3, 18 puncte și la egalitate, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București, respectiv Universitatea Politehnica București.

Următoarele clasate până la locul zece sunt:

- UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca – 15 puncte, locul 4 respectiv Universitatea „Transilvania” din Brașov, același loc 4 și tot 15 puncte;

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași – 14 puncte, locul 5;

- Universitatea de Vest din Timișoara – 11 puncte, locul 6,

- Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca – 10 puncte, locul 7,

- Academia de Studii Economice din București – 9 puncte, locul 8,

- Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași – 8 puncte, locul 9

- Universitatea Politehnica Timișoara – 7 puncte, locul 10.

Până acum doi ani, metaratingul universitar a fost elaborat independent, sub egida Asociației Ad Astra a Cercetătorilor Români. El a fost publicat inițial sub egida Ministerului Educației, în 2016, dar continuat de Ad Astra.

În 2022, Ministerul Educației și-a făcut propriu metarating, pentru ca la ediția din 2023 să participe experți din mai multe universități, care s-au bazat pe următoarele metaratinguri internaționale: Academic Ranking of World Universities/ARWU (educație și cercetare); Center for World University Rankings/CWUR (educație și cercetare); Leiden Ranking/CWTS (cercetare); Performance Ranking of Scientific Papers of World Universities/NTU (cercetare); QS – Top Universities Ranking/QS (educație și cercetare); Scimago Institutions Ranking/Scimago (dominant cercetare); Times Higher Education – World University Rankings/THE – Times (educație și cercetare); University Ranking by Academic Performance/URAP (cercetare) și Best Global Universities Rankings/U.S. News (cercetare). Pentru ultimul ranking, US News, a fost folosită ediția 2022-2023, ultima disponibilă.

