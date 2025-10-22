PLUS
Cel mai bun aperitiv cu avocado. Se prepară rapid și este un deliciu

Cel mai bun aperitiv cu avocado. Se prepară rapid și este un deliciu
Cel mai bun aperitiv cu avocado. Se prepară rapid și este un deliciu

Avocado poate fi consumat ca atare sau adăugat în salate, piureuri și băuturi de fructe și legume. Poate fi inclus și în creme de deserturi pentru a oferi culoare, dar și în rețetele de înghețată, pentru culoare și un plus de sănătate.

Ingrediente:

  • 1 avocado copt
  • 20 gr iaurt grecesc sau un iaurt cremos
  • sucul de la 1/2 lămâie
  • 1 cățel de usturoi
  • 1 vârf de linguriță cu sare
  • 1 linguriță cu ulei de măsline
  • 1 vârf de linguriță cu piper măcinat.

Mod de preparare

Este o rețetă care se prepară pe loc și se servește imediat, pentru a nu oxida avocado. Pe cât de simple sunt ingredientele, pe atât de savuroasă este și crema.

Vei începe prin a curăța usturoiul și a-l pune într-un mojar cu pistil. Presară puțină sare și pisează-l bine până când se transformă în pastă. Adaugă câte puțin din uleiul de măsline, în timp ce amesteci ca pentru atunci când prepari mujdei.

Următorul pas constă în curățarea fructului avocado. Pentru a curăța avocado, ai nevoie de un cuțit bine ascuțit. Mai întâi, secționează avocado transversal, de jur împrejurul sâmburelui. Ține avocado cu ambele mâini și rotește cele 2 secțiuni în sens invers. Într-una dintre jumătățile de avocado va rămâne sâmburele. Înfige lama cuțitului în sâmbure și scoate-l printr-o ușoară răsucire de cuțit. Iar pentru a scoate pulpa din coajă folosește o lingură. Introdu lingura pe lângă coaja fructului și scobește-i miezul.

Pune pulpa de avocado în bolul blenderului și stropește-o imediat cu sucul de lămâie, pentru a nu oxida. Adaugă mujdeiul și iaurtul și procesează ingredientele până când rezultă o compoziție cremoasă. Adaugă sare și piper după gust și poți servi crema de avocado întinsă pe felii de pâine prăjită. 

Tiramisu cu cremă de dovleac și pudră de scorțișoară

Actual

Foto/Arhivă/Inquam
Grindeanu aruncă bomba. Legile respinse de CCR ar avea și probleme de conținut
Sunt tensiuni uriașe în coaliția de guvernare, după ce Curtea Constituțională a respins reforma pensiilor magistraților. Sorin Grindeanu susține că Ilie Bolojan ar trebui să plece acasă dacă mai continuă să ia decizii singur. Mai mult decât atât, liderul PSD a declarat că proiectul de lege trebuie să fie refăcut de la 0. 
Foto/Arhivă
Alexandru Nazare spune că nu este momentul pentru majorarea salariului minim
Ministrul Finanțelor a tranșat disputele pe tema salariului minim între sindicate și patronate. Alexandru Nazare consideră că România nu are capacitatea și nici nu este momentul pentru o majorare a salariilor.
Foto/Arhivă/Inquam
De ce statul devine proprietarul blocului explodat din Rahova, iar oamenii, chiriași. Ministrul Cseke Attila explică
Statul român pare să meargă pe varianta demolării actualei construcții, nu doar a consolidării. Situație în care actuala clădire își pierde personalitatea juridică, iar statul român, care obține calitatea de constructor, devine noul proprietar, iar oamenii ajung chiriași.
Foto/Arhivă/Inquam
Explozia din Rahova. Un locatar care și-a pierdut casa spune că nu-și permite să traiască cu chirie la stat
Un pensionar de 73 de ani spune că abia avea bani să trăiască înaintea nenorocirii, iar acum după ce a pierdut casa nici nu își poate închipui cum își plăti chiria cu pensia pe care o are. 

Lifestyle

Vitamina care ar putea încetini procesul îmbătrânirii, conform unor studii
Vitamina care ar putea încetini procesul îmbătrânirii, conform unor studii
Un studiu recent publicat în American Journal of Clinical Nutrition arată că suplimentarea cu vitamina D3 zilnic ar putea încetini îmbătrânirea biologică cu aproape 3 ani la persoanele de peste 50 de ani, prin protejarea ADN-ului și păstrarea lungimii telomerilor.
Ingredientul din bucătărie cu întrebuințări extraordinare în cosmetică. Acționează ca un scrub pentru ten
Ingredientul din bucătărie cu întrebuințări extraordinare în cosmetică. Acționează ca un scrub pentru ten
Întrebuințarea zațului de cafea în cosmetică este bine cunoscută, încă din cele mai vechi timpuri. Iată cum poți întrebuința zațul pentru a avea un ten curat, fără puncte negre sau de grăsime.
Cum să menții energia pozitivă în casă, conform principiilor Feng Shui
Cum să menții energia pozitivă în casă, conform principiilor Feng Shui
Cum să menții energia pozitivă în casă, conform principiilor Feng Shui, este un subiect tot mai dezbătut în ultima perioadă. Energia pozitivă din casa ta poate fi menținută și amplificată, respectând câteva simple reguli Feng Shui. Iată despre ce este vorba! .
Alimente care nu trebuie reîncălzite la microunde. Ce se întâmplă în caz contrar?
Alimente care nu trebuie reîncălzite la microunde. Ce se întâmplă în caz contrar?
Este bine de ştiut că anumite preparate culinare nu ar trebui reîncălzite în cuptorul cu microunde, pentru că există riscul de toxiinfecţie alimentară. De asemenea, razele puternice din interiorul acestui aparat pot fi prea puternice pentru unele alimente.

Ultimele stiri

Cum îți poți prelungi viața apelând la un truc de doar 10 minute zilnic
Cum îți poți prelungi viața apelând la un truc de doar 10 minute zilnic
Acest truc de doar zece minute pe zi este recomandat de specialiști, deoarece îți poate prelungi viața, poate îmbunătăți echilibrul și mobilitatea picioarelor. Iată despre ce este vorba!
Elevi agresaţi într-un hotel din Deva
Elevi agresaţi într-un hotel din Deva
Mai mulţi elevi din judeţul Bistriţa-Năsăud, cazaţi într-un hotel din Deva, au fost agresaţi de un bărbat deranjat de zgomotul produs de aceştia. O angajată a hotelului a sunat la numărul de urgenţă 112. Poliţiştii au deschis dosar penal.
Dr. Mihai Dobra, medic primar chirurgie urologică la Institutul Clinic Fundeni (foto dreapta)
Dr. Mihai Dobra, medic primar chirurgie urologică la Institutul Clinic "Fundeni", participă la prestigiosul Workshop UTUC, din Israel
Dr. Mihai Dobra, medic primar în Chirurgie Urologică la Institutul Clinic "Fundeni", din București, participă, în această perioadă, la un workshop de excepție, în Israel, în parteneriat cu Boston Scientific: Upper Tract Urothelial Carcinoma Workshop (Workshop privind Carcinomul urotelial al tractului superior, n.r.).
Deputatul AUR, Gianina Șerban, a solicitat să se facă dreptate pentru familiile care și-au pierdut membrii în tragediile de la Iași și Rahova
Gianina Șerban (deputat AUR): „România a ajuns să-și numere victimele, nu viețile salvate”
Deputatul AUR, Gianina Șerban, a solicitat să se facă dreptate pentru familiile care și-au pierdut membrii în tragediile de la Iași și Rahova. Totodată, acesta a cerut asigurarea unei transparențe totale în anchetele aflate în desfășurare și o asumare publică, clară, a responsabilității din partea autorităților implicate.

Timp liber

varza murata cu morcovi
Salata de varză cu morcovi la borcan. O rețetă rapidă de murături, potrivită pentru orice preparat pe bază de carne
Această salată nu necesită nici ingrediente complexe și nici timp îndelungat de preparare. Conservată la borcan va fi un adevărat elixir pentru sănătate, în sezonul rece. Se vor păstra intacte atât gustul, cât și culorile, dar și proprietățile ingredientelor. Îți oferim mai jos lista de ingrediente și modul de preparare pas cu pas, pentru una dintre cele mai simple, dar gustoase rețete de salată.
horoscop
Zodiile influențate de planete până pe 16 noiembrie 2025. Leul va simți din plin acest aspect astral benefic
Odată cu intrarea Soarelui în Scorpion câteva zodii vor simți din plin influența astrală. Iată care sunt zodiile afectate.
plante pentru baie
Cele mai bune plante pentru baie: combat umiditatea și formarea mucegaiului
Unele plante de apartament au proprietatea de a absorbi umiditatea din aer. Iată care sunt cele mai recomandate pentru a le păstra în baie. Vor curăța aerul și combate umiditatea excesivă, dar și formarea mucegaiului, conform specialiștilor.
Alimente recomandate pentru sănătatea oaselor. Ce trebuie să mănânci pentru susținerea sistemului osos
Alimente recomandate pentru sănătatea oaselor. Ce trebuie să mănânci pentru susținerea sistemului osos
Pentru a susține rezistența oaselor, corpul are nevoie de anumite alimente bogate în calciu și alți nutrienți esențiali. Iată care sunt cele mai bune alimente care susțin sistemul osos.

Fresh refresh

ceai
Băutura care poate să provoace anemie. Elimină fierul din sânge, deși este considerată sănătoasă
Această băutură extrem de populară și în trend, deși este considerată a fi sănătoasă, poate avea și un efect nedorit dacă este consumată în cantități mari. Este vorba despre matcha.
Tiramisu cu cremă de dovleac și pudră de scorțișoară
Tiramisu cu cremă de dovleac și pudră de scorțișoară
Această rețetă reintrepretată a celebrului desert este potrivită pentru acest sezon. Ingredientul care o face aparte este dovleacul. Iată cum se prepară!
Ce trebuie să bei după o masă copioasă, ca să ai o digestie corectă și sănătoasă și să scapi de senzația de balonare
Ce trebuie să bei după o masă copioasă, ca să ai o digestie corectă și sănătoasă și să scapi de senzația de balonare
Aceste ceaiuri îți vor ușura digestia, după o masă copioasă și bogată. De asemenea, te vor face să te simți mai bine, eliminând balonarea și senzația de prea plin. Iată ce recomandă specialiștii!
zacusca
Zacusca de vinete cu dovlecei. Preparatul care nu trebuie să-ți lipsească din cămară
Această rețetă nu ar trebui să lipsească din nicio bucătărie. Este un preparat gustos, sănătos și hrănitor. Iată ce trebuie să ai printre restul conservelor pentru iarnă.
