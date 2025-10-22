Este o rețetă care se prepară pe loc și se servește imediat, pentru a nu oxida avocado. Pe cât de simple sunt ingredientele, pe atât de savuroasă este și crema.

Vei începe prin a curăța usturoiul și a-l pune într-un mojar cu pistil. Presară puțină sare și pisează-l bine până când se transformă în pastă. Adaugă câte puțin din uleiul de măsline, în timp ce amesteci ca pentru atunci când prepari mujdei.

Următorul pas constă în curățarea fructului avocado. Pentru a curăța avocado, ai nevoie de un cuțit bine ascuțit. Mai întâi, secționează avocado transversal, de jur împrejurul sâmburelui. Ține avocado cu ambele mâini și rotește cele 2 secțiuni în sens invers. Într-una dintre jumătățile de avocado va rămâne sâmburele. Înfige lama cuțitului în sâmbure și scoate-l printr-o ușoară răsucire de cuțit. Iar pentru a scoate pulpa din coajă folosește o lingură. Introdu lingura pe lângă coaja fructului și scobește-i miezul.

Pune pulpa de avocado în bolul blenderului și stropește-o imediat cu sucul de lămâie, pentru a nu oxida. Adaugă mujdeiul și iaurtul și procesează ingredientele până când rezultă o compoziție cremoasă. Adaugă sare și piper după gust și poți servi crema de avocado întinsă pe felii de pâine prăjită.