Cei doi deputați care au făcut scandal la Shaormerie au fost amendați din nou după ce Poliția a văzut imaginile

Cei doi fuseseră amendați inițial suma de 1.600, respectiv 1.000 de lei, după ce au făcut scandal la un fast-food din Sectorul 3.

„In urma analizarii imaginilor video, politistii Serviciului de Politie pentru Centrul Vechi i-au sanctionat contraventional pe cei doi barbati si cu amenzi in valoare totala de 4000 de lei, pentru nerespectarea masurilor care se aplica in starea de alerta pentru prevenirea si combaterea virusului Covid 19”, a transmis Politia Capitalei.

Cei doi au făcut scandal când li s-a cerut să poarte mască, iar apoi i-au jignit pe polițiștii chemați de paza șaormeriei.

„Nu vă cunoașteți locul în ierarhie”, „Nu am ce să vorbesc cu voi că aveţi trei luni de şcoală și eu vă plătesc salariile” - sunt doar câteva dintre afirmațiile celor doi la adresa agenților, care i-au amendat pentru că au făcut scandal și i-au jignit.

Adrian Solomon susține că „totul este un abuz al unor polițiști mult prea puțin școliți”. „Nu am fost amendați. Am fost doar legitimați. Totul e un abuz”, a mai spus deputatul PSD, care a declarat, la Realitatea PLUS, că nu mai știe dacă le-a vorbit urât polițiștilor.

”Oricum eram singur in tot magazinul ala, iar angajatii stand dupa niste panouri foarte mari de Plexiglas. Domul vorbea in turceste; masca era in buzunar; nu intelegeam ce vraa de la mine; este anormal ca in Romania sa nu te poti intelege cu un vanzator. Problema era ca el imi spunea ceva in turceste si eu nu pricepeam; cand am inteles mi-am pus masca; cand a venit politia eu aveam masca. Politia a venit, m-a legitimat, m-a asteptat sa imi iau comanda, asta a fost dialogul”, a declarat Adrian Solomoon, la Realitatea PLUS.