Horoscopul zilei, miercuri 4 septembrie 2024. Acum nu este momentul sa ne ignoram emotiile. Luna incepe ziua in Fecioara, unde se va opune misticului Neptun inainte de a trece in echilibrata Balanta. Lucrurile ar putea deveni coplesitoare când Marte formeaza o legatura neobisnuita cu Pluto, dar vom avea energia necesara pentru a face fata situatiei odata ce Marte intra in sensibilul Rac.