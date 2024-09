In timpul acestui tranzit incarcat emotional, vom fi cu totii mai inclinati sa ne urmam sentimentele. Totusi, suntem capabili sa evitam tentatia de a reactiona impulsiv.

Horoscop zilnic BERBEC

Iata o zi excelenta ca sa incepi anumite asocieri cu altii. Intalnirile cu prietenii sau activitatile de grup pot duce la idei pentru proiecte noi care iti activeaza energia si entuziasmul. Va veti gandi la obiective noi imediate sau te termen lung. Unii oameni pot sa nu fie interesati si pot renunta, dar nu iti face griji. Altii se vor alatura rapid in locul lor.

Horoscopul zilei TAUR

Anumite activitati te pot plasa in ochi publici azi. O anumita munca bine facuta iti poate aduce recunoasterea meritata. Energia si entuziasmul sunt deja mari si probabil esti deja aprins sa faci mai mult. Acest ritm iti poate aduce ganduri de schimbari in situatia ta de munca. Dar nu face nimic deocamdata. Este nevoie de o gandire amanunita si matura.

Horoscop azi GEMENI

Universul te ghideaza sa faci anumite schimbari indicate intr-un anumit domeniu. Poti primi idei din exterior care sa iti trezeasca creativitatea. Si interesele tale artistice si intelectuale pot cunoaste noi dimensiuni si te pot deschide la noi oportunitati. Te-ai putea juca cu ideea unei calatorii, poate cu scopul de a invata ceva nou.

Horoscop zilnic RAC

Poate veni pe calea ta o suma de bani diferita fata de ce castigi de obicei. Poate fi sub forma de bonus sau cadou de la cineva. Ai putea sa o pui la produs ceva frumos pentru casa ta, poate reparatii, remodelari sau redecorari. Chiar daca la inceput ti se pare un proiect obositor, ai sa vezi ca in afara de bani, ai si energie si entuziasm.

Horoscopul zilei LEU

Pot avea loc unele schimbari vaste in comunitatea ta. In marea lor majoritate sunt pozitive. Vestile se imprastie repede si ai putea auzi o informatie importanta din mai multe surse, ziare, net, conversatii pe strada. Nivelul de entuziasm este destul de ridicat si ai putea fi si tu prins in el. Fii pregatit pentru niste surprize.

Horoscop azi FECIOARA

Ai putea fi implicat intr-o munca voluntara azi sau sa ajuti un prieten. Asta te face sa fii constient de un talent de care nu stiai ca il ai. Te vei simti foarte mandru de tine si poti decide sa iti folosesti mai mult aceasta abilitate care iti poate aduce si beneficii financiare dar si un respect de sine crescut.

Horoscop zilnic BALANTA

Astazi te vei scula cu sentimentul ca poti muta muntii din loc si poate ca asta vei si face, figurativ vorbind. Energia ta fizica, entuziasmul si increderea de sine sunt foarte mari. Proiectele creative ale tale si ale altora iti vor lua mult timp. Daca esti coach sau coordonator sau ajuti pe altii, evita tentatia sa preiei tu proiectul pentru ca stii mai bine.

Horoscopul zilei SCORPION

Astazi iti poti recapata bucuria de viata pe care o simteai cand erai copil, spun astrologii. In general esti o persoana serioasa de felul tau, dar sentimentele de bucurie trebuie simtite si traite. Ai putea simti si experimenta o conexiune autentica divina. Poate sa nu fie un motiv real pentru asta, deci nu incerca sa gasesti unul. Imaginatia si relatiile cu altii pot fi imbogatite drept rezultat. Pretuieste momentul.

Horoscop azi SAGETATOR

Anumite proiecte ce implica un grup din care faci parte iti pot lua mult timp. Vesti interesante si conversatii stimulante pot fi prezente in viata ta azi. Asteapta-te la multa activitate in jurul tau. Ai putea sa mergi mult cu masina, sa vezi multi oameni, sa ai sarcini de care sa te ocupi. Dar ai putea fi si provocat cumva, desigur totul spre binele tau.

Horoscop zilnic CAPRICORN

Astazi poti fi dominat in minte de idei noi pentru cariera ta. Te poti gandi nu doar sa iti gasesti un alt job dar si sa intri intr-un cu totul alt domeniu. Asta se poate dovedi o dezvoltare pozitiva, dar nu fii prea impulsiv ci ramai la nivel de gandire acum. Pune-ti pe scris optiunile, taie-le pe cele nefunctionale si fa o cercetare despre restul. Chiar daca poti simti o urgenta, de fapt nu e niciuna. Ai tot timpul pentru o schimbare benefica.

Horoscopul zilei VARSATOR

Succesul din ultimul timp si norocul ar trebui sa te faca sa te simti incarcat energetic ca sa mergi mai departe cu ideile si planurile. Energia si entuziasmul iti sunt maxime. Te gandesti sa iti extinzi orizontul, poate prin calatorii sau educatie. Ar trebui sa te gandesti serios la asta. Planifica cu atentie si nu face urmatorul pas pana nu este timpul potrivit.

Horoscop azi PESTI

Sa nu fii surprins daca la un moment dat pe durata zilei te poti simti furios fara un motiv anume. Are probabil legatura cu trecutul, cu o situatie care nu a fost rezolvata candva demult. Priveste cu atentie ce se intampla astazi. Cumva o persoana sau un eveniment ti-a trezit o veche trauma ? Lasa sa treaca furia si nu te ambala cu situatia prezenta. Este spre binele tau si iti deschide calea spre emotii pozitive.

