„În niciun caz, în raportul Băncii Naționale (n.r. privind inflația) sau într-un alt document al Băncii Naționale nu vorbim de scumpiri în lanț, explozia prețurilor sau alte calificative de acest gen. În niciun caz. 3,4 nu e o cifră mare. În niciun caz nu e o cifră mare. Este în marja noastră de inflație, care e 1 plus minus 2,5, așa că ne-am înscrie în această marjă și dacă vă uitați la inflația de astăzi care e 3,16, până la 3,4 nici nu ar mai fi mare lucru de scumpire, dacă am merge pe această interpretare. Deci din acest punct de vedere, dacă vorbim de eventuale scumpiri care au fost la energie, ele au fost, adică acesta este termenul. Vom vedea ce se întâmplă și cu gazele, în ce măsură prețurile acestea reglementate, care nu au legătură evident cu Banca Națională, se transcriu într-un fel sau altul în cifra de inflație pe care în niciun caz, în acest moment, pe baza datelor disponibile din acest moment nu vorbim de scumpiri în lanț, de explozie a prețurilor, de inflație galopantă sau de prețuri care cresc în ritm susținut. Nu avem aceste elemente care să le susțină. (…) Ceea ce vreau să subliniez e că acest ton relativ fatalist legat de prețuri nu e deloc potrivit în momentul acesta”, a declarat purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale a României, Dan Suciu, la „Legile Puterii”.

Întrebat despre posibilitatea ca euro să ajungă la pragul de 5 lei, oficialul Băncii Centrale a declarat: „Sigur că măsurați recordurile și vedeți că există cel puțin la a patra cifră după virgulă o creștere, dar asta nu înseamnă explozie (n.r. a cursului leu/euro).

Cât despre o devalorizare a monedei naționale, care să crească competitivitatea economiei românești, Dan Suciu spune că nu ar fi o soluție în sine.

„Dacă ne-am baza productivitatea doar pe o diferență de curs, nu am câștiga mare lucru. Trebuie să ne bazăm productivitatea pe mai mult decât pe cursul de schimb. (…) Să nu uităm că, cursul în România are și o altă valoare. Este un element de reper legat de stabilitatea situației economice. Deocamdată interpretarea aceasta subiectivă este extrem de puternică în România, dincolo de componenta pe care o are prețul de zi cu zi al eventualelor scumpiri, pentru că importurile contează foarte mult. Din păcate, importăm alimente și acelea le plătim în euro. Dacă ar fi mai mare cursul de schimb, am plăti mai mult pentru alimente”, a concluzionat Dan Suciu, citat de realitateadebucuresti.net.