În plus, Ilie Bolojan a decis ca Diaconescu sa fie si coordonatorul cancelariei presedintelui. Analistul politic Miron Mitre a a analizat aceasta mutare, in incercarea de a explica de ce s-a indreptat domnul Bolojan fix catre domnul Diaconescu, mai ales ca acesta a fost considerat un fel de iepure ca sa ia voturi de la Nicolae Ciuca.

Miron Mitrea: Putem spune, fiind rautaciosi de exemplu. Il cunosc de mult pe Cristi si am o parere foarte buna despre el din punct de vedere profesional si am o parere proasta despre el din punct de vedere politic. Nu stie politica, dar stie meserie. Are capul mare in ceea ce inseamna politica externa, este foarte bun. Dar politic este inabil. Asta a dovedit-o si cand era in partid, putina lume stie ca la un moment dat trebuia sa fie presedintele PSD dar nu a putut sa meagra pana la capat. Daca iesea in locul lui Ponta, era bine si pentru Romania si pentru partid. El a fost moale. Este un profesionist, indiscutabil, un profesionist pe politica externa excelent. L-a numit pe el pe aparare si nu pe politica externa, cred ca Bolojan incurca lucrurile.

Deci Cristi Diaconescu este unul dintre cei mai buni specialisti in politica externa pe care ii are Romania. Am fost cu el na negocieri cand era secretar de stat, e bun rau, stie meserie.

Realitatea Plus: Daca se duce Ilie Bolojan la Paris, este acceptat, ar trebui sa il ia pe domnul Diconescu cu el?

Miron Mitrea: In mod evident

Realitatea Plus: Desi domnul Diaconescu este numit consilier prezidential pentru aparare si siguranta nationala

Miron Mitrea: De asta spun ca nu prea il inteleg eu pe Ilie Bolojan. Dar un om ca Diaconescu te-ai hotarat sa nu il pui la politica externa, unde stie tot, il pui la aparare, unde nu stie mare lucru probabil, si il pui seful cancelariei. Nu este bun de sef de cancelarie, nu e organizat. Seful cancelariei trebuie sa fie un bun organizator. Cristi Diaconescu, exceptional pe politica externa. Acolo trebuie sa fie pus iar daca merge la Paris sa il ia pe Cristi cu el. Daca nu merge, sa trimita acolo observatori, sa vada ce se intampla, ca stie sa inteleaga, Cristi intelege, e destept. Restul, ca i-au dat functia pentru ca a facut ceva, nu a facut nimic. Poate nu era rau daca il votam, fata de ce am avut in turul doi.

Daca Calin Georgescu intra in turul doi cu Cristi Diaconescu, sansa lui de a castiga nu era asa de mare. Pe Elena o spulbera. Eu in locul ei mi-as vedea de treaba mea. Oricum stie ca nu se reface turul doi. Ea oricum nu cred ca va candida.

Cristian Diaconescu, fost candidat, actual consilier al lui Ilie Bolojan. Ce trădează această mutare