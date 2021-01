Ce i-a lipsit lui Raed Arafat în anul pandemiei: ”A fost un an greu și trist. Eu eram obișnuit să mai ies, să mă duc la un film. Și eu am resimțit aceste restricții”

”Eu vreau să transmit din nou, că e foarte important să insistăm cu mulțumirile noastre către medici, pompieri, ambulanțieri, polițiști, jandarmi, vorbim de foarte mulți oameni care au avut impact pentru a sprijini cu ce este nevoie, militari, piloți, tuturor le spunem jos pălăria și le mulțmim pentru ce au făcut și ne bazăm pe ei în continuare pentru că va mai fi de tras până ce vom avea impactul vaccinului.

Vreau să menționez în mod deosebit pe colegii care au plecat în Croația să acorde ajutor, vor lucra și mâine acolo. Instalează containere pentru cei care au rămas fără case. Astăzi au montat 6, mâine 8 au lăsat familiile lor de anul nou și au plecat să ajute prieteni din altă țară. Au plecat din București la Arad, acolo s-au odihnit și la ora 14.00, ora Croației, au ajuns. Au fost așteptați de colegii noștri de la protecția civilă. Vreau să le mulțumesc pentru ce au făcut. Această acțiune a fost una foarte rapidă după modul în care a acționat România la nivelul președintelui, guvernului, ministerului de externe, protecției civile. România a fost prima țară care a oferit ajutor, urmând și alte țări care s-au implicat în a ajuta Coația într-un moment foarte dificil, pe lâgă pandemie, să ai și un cutremur major. Am dovedit că suntem solidari”, a declarat Raed Arafat.

”Avem foarte mulți colegi care sunt acum de serviciu în secțiile ATI, infecțioase, dar și în alte secții de urgențe, structurile de interne, cei care pregătesc campania de vaccinare, ei nu au luat vacanță, există un grup mare de oameni dedicați pe care nu-i vedem în fiecare seară, dar sunt acolo când avem nevoie de ei”, a mai spus șeful DSU.

Întrebat cum a fost anul acesta pentru omul Raed Arafat, acesta a răspuns: ”Un an greu și un an trist pentru că am văzut ce însemnă impactul acestui virus și am pierdut colegi, medici, pompieri, polițiști, ambulanțieri. Și pentru mine s-a schimbat stilul de viață. Eu eram obișnuit să mai ies, să mă duc la un film. Și eu am resimțit aceste restricții. Mi-a lipsit socializarea. Îmi doresc, ca toată lumea, să mă întorc la normalitatea pe care cu toții o vrem, dar știm că nu este ușor.

Acest an ne-a arătat și o față a unora care s-au folosit de asta ca să dezinformeze, ca să atace, să inducă în eroare populația și acest lucru s-a resimțit. A fost o surpriză să vedem aceste aspecte, nu ne-am așteptat. A fost un an al sacricifiului”.