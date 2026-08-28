Ce i-a promis Putin lui Trump? Adevărul despre un posibil atac asupra NATO

După convorbirile directe cu Vladimir Putin, Donald Trump exclude categoric un scenariu de agresiune rusească împotriva teritoriului NATO. Liderul american a catalogat drept false zvonurile despre o deplasare a directorului CIA la Moscova pentru a stopa un eventual atac.
Trump despre Putin: „Am avut discuții bune cu el”
Președintele american Donald Trump a exclus categoric posibilitatea unei agresiuni militare a Rusiei împotriva Alianței Nord-Atlantice, invocând dialogul direct pe care l-a avut cu omologul său de la Kremlin, Vladimir Putin.
Aflați joi în Biroul Oval, jurnaliștii l-au chestionat pe liderul de la Casa Albă cu privire la intențiile Moscovei, în contextul în care tensiunile din Estul Europei rămân ridicate. Trump a oferit un răspuns ferm: „Am avut discuții bune cu el. Nu va ataca un teritoriu NATO”.
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Misiunea secretă din Rusia: Avertisment CIA sau vizită de rutină?
Declarațiile președintelui american vin pe fondul speculațiilor apărute în presa internațională referitoare la o vizită efectuată recent la Moscova de către directorul CIA, John Ratcliffe.
O relatare a publicației Wall Street Journal arăta că șeful serviciului de informații american ar fi călătorit în capitala Rusiei pentru a transmite un avertisment oficial cu privire la consecințele dezastruoase ale unui eventual atac asupra vreunei țări membre NATO. Întrebat dacă el a fost cel care a ordonat transmiterea acestui mesaj direct, Trump a refuzat să detalieze, limitându-se la a repeta: „Nu vreau să comentez asta, dar nu vor ataca”.
Ulterior, într-un interviu telefonic acordat publicației Axios, Donald Trump a demontat ipoteza unei misiuni excepționale. El a susținut că deplasarea lui Ratcliffe s-a înscris în dinamica obișnuită a contactelor de securitate. „Nu a existat niciun mesaj și nu a fost nimic neobișnuit”, a afirmat liderul american, adăugând că oficialii din domeniul informațiilor din cele două state mențin o „relație foarte bună” și au întâlniri periodice.
Temele de pe masa de dialog de la Moscova
În ciuda încercărilor Casei Albe de a diminua amploarea vizitei, surse citate de agenția Reuters au confirmat că posibilitatea unei operațiuni rusești împotriva Alianței a fost, într-adevăr, adusă în discuție de directorul CIA. Aceleași surse au precizat însă că avertismentul privind NATO nu a fost singurul subiect de pe ordine de zi, pe masă aflându-se și sprijinul militar tot mai accentuat pe care Rusia îl oferă Iranului — o temă fierbinte care generează fricțiuni majore între Washington și Moscova.
Scenariul atacurilor hibride și al operațiunilor „steag fals”
Declarațiile contradictorii survin într-un moment în care serviciile de spionaj occidentale sunt în stare de alertă maximă din cauza acțiunilor de sabotaj și a războiului hibrid purtat de Rusia pe continentul european. Strategia Kremlinului este considerată de analiști drept o încercare de a vulnerabiliza unitatea NATO și de a eroda sprijinul acordat Ucrainei.
Printre cele mai grave scenarii de securitate analizate în prezent de agențiile occidentale se numără posibilitatea unor operațiuni de tip „steag fals” (false flag). Conform acestor ipoteze, Moscova ar putea orchestra atacuri în Estul sau Nord-Estul Europei folosind drone ucrainene capturate, pentru a provoca haos și a-și masca responsabilitatea directă.