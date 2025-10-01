Ce nu e bine să faci pe 1 octombrie

Evitați munca grea și certurile: Ziua este dedicată rugăciunii și liniștii spirituale.

Nu consumați alimente necurate sau în exces: Postul sau abstinența simbolică este adesea respectată în această zi.

Nu neglijați rugăciunea: Ignorarea slujbelor sau a momentului de meditație poate fi considerată lipsă de respect.

Nu uitați de cei nevoiași: Această zi este despre protecție și binefacere; egoismul și indiferența nu sunt recomandate.

Respectând aceste tradiții și interdicții, credincioșii se asigură că primesc ocrotirea Maicii Domnului și se bucură de o zi plină de binecuvântare.

Sărbătoarea Acoperământul Maicii Domnului – 1 octombrie este un moment de rugăciune, reflecție și tradiție în calendarul creștin ortodox. Respectarea obiceiurilor și evitarea lucrurilor nepermise în această zi aduc pace sufletească și protecție pentru întreaga familie.