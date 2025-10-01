Ce este INTERZIS să faci pe 1 octombrie de sărbătoarea Acoperământul Maicii Domnului. În caz contrar vei atrage ghinionul

În ziua Acoperământului Maicii Domnului, tradiția ortodoxă recomandă anumite restricții pentru a respecta sărbătoarea și a primi binecuvântarea:

Ce nu e bine să faci pe 1 octombrie

  • Evitați munca grea și certurile: Ziua este dedicată rugăciunii și liniștii spirituale.
  • Nu consumați alimente necurate sau în exces: Postul sau abstinența simbolică este adesea respectată în această zi.
  • Nu neglijați rugăciunea: Ignorarea slujbelor sau a momentului de meditație poate fi considerată lipsă de respect.
  • Nu uitați de cei nevoiași: Această zi este despre protecție și binefacere; egoismul și indiferența nu sunt recomandate.

Respectând aceste tradiții și interdicții, credincioșii se asigură că primesc ocrotirea Maicii Domnului și se bucură de o zi plină de binecuvântare.

Sărbătoarea Acoperământul Maicii Domnului – 1 octombrie este un moment de rugăciune, reflecție și tradiție în calendarul creștin ortodox. Respectarea obiceiurilor și evitarea lucrurilor nepermise în această zi aduc pace sufletească și protecție pentru întreaga familie.

Sărbătoarea zilei de 1 octombrie: Acoperământul Maicii Domnului. Cruce roșie în calendar