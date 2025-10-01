Acoperământul Maicii Domnului este o sărbătoare praznuită pe 1 octombrie. Amintește de o minune petrecută in vremea împăratului Leon Filozoful (886-912), când Constantinopolul era ameninţat de primejdia unei mari invazii. Credincioşii s-au adunat în biserica din cartierul Vlaherne pentru a cere ajutorul lui Dumnezeu. Către orele patru dimineaţa, Maica Domnului s-a arătat înaintea poporului, stând în văzduh şi rugându-se cu lacrimi. Sfântul Acoperământ era ţinut în mâini deasupra credincioşilor. În jurul Maicii Domnului se aflau apostolii, sfinţii şi mucenicii. Cei mai apropiați de ea erau Sfântul Ioan Botezătorul și Sfântul Ioan Teologul sau Evanghelistul.

Din Sinaxar aflam că "Pe amândoi rugătoarea noastră, Fecioara Maria, i-a luat cu ea la rugăciunea cea pentru noi, ca pe unii ce au multă îndrăzneală către Hristos, ca prin ajutorul lor să plece mai degrabă pe Dumnezeu spre milă, pentru că mult poate rugăciunea stăruitoare. Şi a stat Preacurata Fecioară între aceşti sfinţi precum chivotul între doi heruvimi, precum scaunul Domnului Savaot între serafimi, precum Moise cu mâinile întinse între Aaron şi Or; iar, prin rugăciunea ei, Amalec cel nevăzut a căzut cu toată stăpânirea şi puterea sa cea întunecată".

Maica Domnului a înaintat până în mijlocul Bisericii, a îngenuncheat, cu chipul in lacrimi, și a rămas vreme îndelungată în rugăciune. Acoperind Maica Domnului credincioşii cu cinstitul ei acoperământ se ruga astfel: "Imparate ceresc, primeşte pe tot omul cel ce Te laudă şi cheamă numele Tau si unde se face pomenirea numelui meu sfințește și preamăreşte pe cei ce Te preamăresc pe Tine şi pe cei ce cu dragoste mă cinstesc pe mine, Maica Ta. Primeşte-le, Doamne, rugăciunile şi făgăduintele şi-i scapă de toate nevoile si răutătile".

Apoi și-a ridicat acoperământul și l-a întins peste popor, pentru a-l ocroti. Prin această minune, ni s-a descoperit că Maica Domnului este ocrotitoarea tuturor credincioşilor, că este aparătoarea noastra.

Sfântul Andrei cel nebun pentru Hristos, prezent in biserica, a zis către ucenicul sau, Epifanie: "O vezi, frate, pe Împărăteasa şi Doamna tuturor cum se roagă pentru întreaga lume?" Iar Epifanie a zis: "O văd, sfinte părinte, şi mă minunez, că o văd acoperind pe oamenii ce sunt în sfântul locaş, cu cinstitul ei omofor, ce străluceşte mai mult decât soarele".

Biserica Vlaherne, unde s-a arătat Fecioara Maria, a fost la origine a păstorilor vlahi, care mergeau în diferite părți ale Balcanilor cu turmele de oi. Din acest motiv, de câțiva ani, Sanctitatea Sa Patriarhul Bartolomeu a hotărât să se săvârșească Sfânta Liturghie în limba română la Biserica Vlaherne în data de 1 octombrie.

Acoperământul Maicii Domnului se păstreaza în Biserică Vlaherne într-o raclă transparent. Din acest motiv, locasul de cult mai este cunoscut si sub denumirea de "Biserica Sfintei Racle". Acoperământul Maicii Domnului a fost adus aici din Palestina de către doi evlavioşi patricieni în timpul împăratului Leon I (457-474).