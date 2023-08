Pe un grup de Facebook dedicat turismului în Thassos, Georgeta Iancu a împărtășit experiența sa neașteptată. Amenda pe care a primit-o a fost de 70 de leva, adică în jur de 176 de lei.

„Vă atenționez! Ne îndreptăm către Thassos. Ne mai despart 250 km până la graniță. Am fost opriți de „Control vignette”, fiind acuzați că în 2021 am condus 30 de minute în Bulgaria fără vinietă. (Am achiziționat vinietă după 30 de minute de la momentul în care o cameră ne-a surprins). Am fost sancționați cu 70 LEVA. Care sunt legile bulgarilor? Nu există o legislație unitară în UE?”, a exprimat turista română.

„La noi se poate achiziționa în primele 24 de ore de la intrarea pe drumul național”, a adăugat ea.

Deși utilizatoarea Facebook s-a arătat nemulțumită de sancțiune, majoritatea comentatorilor au atras atenția că vinovăția îi aparține. Aceștia au subliniat faptul că nici în România rovinieta nu poate fi achiziționată în termen de 24 de ore, așa cum credea turista, ci confundă rovinieta cu taxa de pod de la Fetești (care poate fi achitată în 24 de ore).

Potrivit legislației din România, dacă rovinieta este achiziționată pentru ziua în curs, aceasta este valabilă de la momentul plății până la ora 24:00. Dacă un șofer a fost surprins de camerele video circulând fără rovinietă, acesta va primi amendă.

La fel ca în România, și în Bulgaria vinietă trebuie cumpărată înainte de a începe circulația.

„Probabil că amenda ar fi trebuit să fie și mai mare, pentru ca alții care văd postarea ta să înțeleagă cât de important este să respecte legea”, a comentat unul dintre utilizatori.

„Felicitări autorităților bulgare pentru că pot să țină evidența celor care încalcă legea chiar și după 2-3 ani”, a adăugat un alt comentator.