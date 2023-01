Arestând cel mai căutat om pe Google din întreaga lume, actuala echipă de coordonare ar înregistra o victorie uriașă în lupta pentru conducere. O legătură între cazul fraților Tate și anul electoral 2024 din România.

Asta susțin jurnaliștii de la „Național” care dezvăluie că lupta pentru șefia DIICOT a început odată cu arestarea fraților Tate. Poziția de conducere este vacantă încă din 2020.

Chiar cu o zi înainte de 28 decembrie când frații au fost arestați, Ministerul Justiției a scos la concurs postul de conducere al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism. Primul care și-a depus CV-ul este procurorul militar adjunct, din cadrul Parchetului Militar, locotenentul-colonel magistrat Bogdan Ciprian Pîrlog.

Jurnaliștii de la „Național” susțin că DIICOT ar avea o influență semnificativă înainte de campania electorală din 2024. Miza pentru șefia DIICOT este uriașă pentru că odată cu preluarea scaunului de la 1 martie.

Instrumentarea unui caz atât de mare va oferi o plută de salvare pentru actuala echipă de management și „afilierea” lor politică. Și, evident, oricine va fi șeful acestei organizații ar putea să murdărească și diverși rivali politici și ar putea influența ce se va întâmpla în România în următorii 4 ani.

Din articolul de la „Național” reiese că frații Tate sunt doar niște pioni în jocul intern pentru putere din sistemul judiciar. Justiția română este sub o mare presiune pentru a dovedi cea mai bună performanță de până acum.

My case isn't criminal.



It's political.



If you want to know the truth, you need to look deep into Romanian Politics. pic.twitter.com/BSLnxGTGdj