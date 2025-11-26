Poliţiştii Secției 4 Poliție Urbană Timișoara, au fost sesizați prin apelul unic de urgență 112 de către un bărbat de 41 de ani, cu privire la faptul că fiica sa de 10 ani, ar fi fost înjunghiată, de către mama sa.

Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului, unde au fost identificați cei 2 părinți, respectiv un bărbat de 41 de ani, o femeie de 44 de ani și minora de 10 ani, cea din urmă fiind transportată la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.

În continuare se efectuează cercetări vederea stabilirii tuturor cauzelor și împrejurărilor producerii evenimentului, sub directa supraveghere a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș.