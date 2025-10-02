Caz șocant în Brăila. O adolescentă de 16 ani a fost violată de un individ în vârstă de 32 de ani

Un bărbat în vârstă de 32 de ani a fost arestat preventiv, după ce a violat o fată de 16 ani, în locuința lui din municipiul Brăila, de unde nu a lăsat-o să plece. Individul a fost supus unei expertize psihiatrice.

”La data de 2 octombrie a.c., Judecătoria Brăila a admis propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Brăila şi a dispus faţă de un bărbat, de 32 de ani, din Brăila, aflat sub efectul reţinerii pentru 24 de ore, măsura arestării preventive pentru 30 de zile, pentru comiterea infracţiunilor de viol săvârşit asupra unui minor şi lipsirea de libertate”, anunţă, joi seară, IPJ Brăila.

Potrivit reprezentanților instituției, la data de 11 septembrie, bărbatul ar fi constrâns o minoră de 16 ani să întreţină raporturi şi acte sexuale cu el, la domiciliul lui.

”Bărbatul a fost depistat la scurt de la sesizare, în urma unei percheziţii domiciliare, până în prezent fiind internat într-o instituţie de specialitate în vederea expertizării medico-legale psihiatrice”, a mai transmis Poliţia.

Bărbatul urmează să fie introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă Brăila, spun oamenii legii. 