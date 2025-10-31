Autoritățile din județul Gorj au declanșat o anchetă de proporții după descoperirea unui caz șocant: un bebeluș de numai două luni ar fi fost vândut de părinți unei alte familii. Tranzacția, potrivit informațiilor preliminare, s-ar fi desfășurat între două familii de etnie rromă, una dintre ele confruntându-se cu imposibilitatea de a avea urmași.

Potrivit unor surse judiciare citate de ziarobiectiv.ro, familia care nu putea avea copii ar fi reușit să convingă părinții biologici ai micuțului să le „cedeze” ultimul născut, în schimbul unei sume de bani.

Cazul a ajuns rapid în atenția procurorilor DIICOT, care au demarat cercetări pentru trafic de minori și alte infracțiuni conexe.

În urma sesizării, anchetatorii au efectuat percheziții domiciliare în mai multe localități din județul Gorj, pentru a strânge probe și a clarifica circumstanțele în care a avut loc presupusa tranzacție.

În prezent, bebelușul se află sub protecția statului, într-un centru aflat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Gorj. Instituția a confirmat că minorul este în siguranță și că urmează să fie evaluată situația sa familială, în vederea stabilirii unei soluții legale pe termen lung.

„Copilul este în grija noastră, primește îngrijire adecvată și se află într-un mediu sigur. Vom colabora cu organele de anchetă pentru a sprijini clarificarea acestui caz grav”, au declarat reprezentanți ai DGASPC Gorj.

Persoanele implicate — atât părinții biologici, cât și cei care ar fi cumpărat copilul — au fost duse la audieri. Procurorii DIICOT analizează acum toate probele, iar în funcție de rezultatele anchetei, urmează să fie dispuse măsuri preventive.