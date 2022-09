Conform datelor oferite de Institutul Național de Statistică (INS), la nivelul anului 2021 în jur de 8 din 10 dintre gospodăriile din România beneficiau de o conexiune de Internet de acasă. Mai exact, procentul este de 80.8%.

Dintre acestea, 86.9% sunt din mediul urban, în timp ce în cel urban procentul este de 73.1%. Cele mai multe conexiuni la Internet se regăsesc în regiunea București-Ilfov (peste 8 din 9 gospodării). O situație bună se regăsește și în regiunea de Vest (84.3%) și Nord-Vest (84.0%).

La polul opus, ponderile cele mai mici le regăsim în regiunile de Sud-Est (76.2%), Sud-Muntenia (77.1%) și Sud-Vest Oltenia (77.4%). 81.7% folosesc conexiuni broadband mobile, în timp ce 73.7% beneficiază de conexiuni broadband fixe.

82.3% dintre români folosesc Internetul zilnic sau aproape zilnic, în creștere cu 3.2% față de situația din 2020. Pe categorii de vârstă, persoanele între 16 și 74 de ani care au spus că au folosit Internetul vreodată au fost în cuantum de 88.6%. Și în acest caz se simte o creștere cu 2.7% față de anul 2020.

89.4% dintre bărbații care au participat la studiul INS au spus că folosesc sau au folosit vreodată Internetul, în timp ce 87.8% dintre femei au oferit același răspuns. Diferența este în scădere față de anul 2020, când era de 2.1%.

Pe categorii de vârstă, 98.4% dintre cei între 16 și 34 de ani au afirmat că folosesc Internetul, în timp ce la polul opus se află cei din categoria 55-74 de ani, la care procentajul e doar de 70.5%.

Ce fac românii pe Internet

Cei mai mulți români folosesc Internetul pentru a sta pe rețelele de socializare. Facebook este încă rețeaua de socializare cel mai des folosită de români, mai ales printre persoanele trecute de 55 de ani. În schimb, tinerii preferă tot mai mult în ultima perioadă platforme precum Instagram și TikTok.

De asemenea, sunt și mulți români care folosesc Internetul pentru a se distra. Sunt mulți oameni care se joacă online, iar printre cele mai populare producții sunt CS:GO și cele din seria FIFA.

Românii mai utilizează Internetul și pentru a se uita la filme sau la clipuri pe YouTube. Cele mai populare platforme care oferă filme și seriale sunt Netflix și HBO Go, la care românii se uită în mare măsură pe televizoarele smart. Conform datelor furnizate de Netflix, în topul celor mai urmărite seriale în România sunt cele tip telenovelă, dramele și cele de acțiune. De asemenea, filmele cu super-eroi au parte și ele de multă simpatie.

În ultima vreme, tot mai mulți români au început să efectueze și cumpărături online, în special de pe dispozitivele mobile. De altfel, conform statisticilor, România începe să recupereze din ecartul față de țările Occidentale când vine vorba despre plățile cu cardul. Internetul mai este folosit și pentru plata facturilor, dar mulți oameni aleg să se și informeze din presa online și să citească știri economice, despre evenimente ori sport, atât din browser cât și din aplicațiile dedicate. Sunt și oameni care aleg să citească diverse cărți online și să învețe pe platformele dedicate ori să studieze rețete de preparate delicioase.