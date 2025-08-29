Se aleg gogonele fragede și ferme, fără pete sau mucegaiuri. Coaja lor trebuie să fie bine întinsă, lucioasă și sănătoasă.

Se pregătesc borcane mari de 1,7 litri, de preferat din sticlă. Dar le poți pune și în butoiașe de plastic.

Se pregătesc ingredientele care dau gustul acrișor și acidulat.

Iată ce trebuie să pui în borcane pentru un kilogram de gogonele:

Ingrediente:

1 țelină mare tăiată bastonașe

– câteva frunze de țelină verde

– 4 – 5 bastonașe de hrean

– 1 ardei iute

– 6-7 căței de usturoi

– 10 rondele de morcov

– 2-3 bețe uscate de mărar

– 2-3 crenguțe de cimbru uscat

Cum se fierbe saramura pentru gogonele

Dacă folosești 2 borcane de 1,7 litri pentru gogonele, vei avea nevoie de doi litri de saramură. Aceasta se pregătește din 2 litri de apă care se fierb cu 40 de grame de sare grunjoasă pentru murături.

Nu folosi niciodată sare iodată sau sare de mare la murături. Cea mai bună este sarea de salină, sarea grunjoasă, naturală și simplă.

Se fierbe saramura timp de 5 minute, să fie bine clocotită, și se oprește focul. Când o pui în borcane, peste gogonele, saramura trebuie să fie fierbinte, nu rece. Dacă se răcește până pregătești borcanele, o încălzești dinnou.

Cât oțet se pune la gogonele și când

Imediat după ce se fierbe saramura și se răcorește un minut, se adaugă o lingură mare de oțet pentru fiecare litru de apă.

Dacă ai saramură din doi litri de apă, adaugi doar două linguri mari de oțet. Este musai să adaugi oțetul în saramura fierbinte și nu în borcane, așa cum se face de obicei la castraveții acri. Saramura mai taie din tăria oțetului, astfel încât acesta să nu facă gogonelele amărui.